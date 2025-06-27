台巴混血男神服替代役被酸「不用拿槍當爽兵」　不忍回嗆：哭啥？

記者劉宛欣／綜合報導

台巴混血模特兒戴凱文現年33歲，曾代表台灣參加全球先生（Mister Global 2023）選美比賽，並以8.72分台灣歷年最佳分數，在36位選手中奪得第4名。經常透過社群分享日常與心情的他，27日在IG、Threads上曬出召集令，宣布即將服替代役的消息，卻被部分網友酸「當爽兵」，貢獻不能跟「拿槍的」比較，對此，他選擇正面回擊，表示「看不起替代役的是在哭什麼？」

▲戴凱文要去當兵了。（圖／翻攝自戴凱文Instagram）

戴凱文27日在社群上傳了與召集令的合照，內文寫著「不好意思，台灣人該做的事還是要做」，不料卻遭一名網友批評「光當兵就比你替代役強，不用拿槍當爽兵憑什麼跟我比貢獻」，對此，他特地發文直球對決，說道「拿槍有很了不起嗎？我真心想了解你們看不起替代役的，是在哭什麼？」語氣相當強硬。

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▲戴凱文曬出召集令卻被酸當替代役貢獻少。（圖／翻攝自戴凱文Instagram、Threads）

戴凱文接著指出他服的「社會役」工作內容，表示「我們就是在照顧被台灣社會邊緣化的那些台灣人」，並提及許多台灣的獨居老人生活起居，包含清潔、買生活用品，部分就是由社會役來執行，此外還有陪伴特教生、傷殘軍人等等，最後還補充「甚至你家小孩在過學校馬路，也有可能是我們替代役在幫忙擋車」。