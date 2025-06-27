《Kpop獵魔女團》登全球冠軍！陸網控「偷中國文化」被韓方酸爆

記者劉宛欣／綜合報導

以K-POP偶像為題材的Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》近日在全球大受歡迎，登上電影排行榜冠軍，不過，中國網友卻在網路上指控該片「竊取中國文化」，掀起一波爭議。在「豆瓣」上，截至6月24日為止已超過千則相關評論，其中不少人批評電影中抄襲中國元素，直呼「為什麼要在韓國題材中加入中國文化？」甚至有網友指出片中多次出現中國結，質疑文化挪用。

▲《Kpop獵魔女團》近日在全球大受歡迎。（圖／翻攝自劇照）

對此，韓國誠信女子大學教授徐敬德表示，Netflix目前並未進軍中國，當地觀眾無法觀看《蜘蛛人：新宇宙》，批評中國網友看盜版還敢發表評論，更直言，「現在在中國，看盜版已成為日常，毫無羞恥之心，令人嘆為觀止」。他進一步呼籲：「與其無理控訴『韓國偷走中國文化』，中國網友更應學會尊重他國文化，從自己做起。」

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▲《Kpop獵魔女團》被陸網批評偷文化。（圖／翻攝自劇照）

《Kpop獵魔女團》的故事講述頂級K-POP偶像團體「HUNTRIX」與化身惡靈的對手「Saja Boys」之間展開的奇幻冒險。本片由《蜘蛛人：穿越新宇宙》的製作公司索尼推出，韓裔導演Maggie Kang與Chris Appelhans聯手執導，找來了知名南韓演員安孝燮、李炳憲為角色配音，TWICE定延、志效、彩瑛參與配唱OST，討論度爆表。

作品中大量融入韓國傳統文化元素與K-POP特色，像是傳說中的「鬼怪」、陰間使者、護村神樹「堂山樹」、象徵勇氣的老虎等角色，在動畫中被細膩還原。此外，片中也出現應援棒、舉牌、偶像周邊商品等與K-POP粉絲文化息息相關的細節，成功引發K-POP粉絲的共鳴。