「80年代女神」愛女進軍影壇！許恩怡被封「國民初戀」　媽媽冷淡回應：OK啊

記者蕭采薇／台北報導

香港奇幻愛情片《久別重逢》（Last Song For You）全台首映，導演梁禮彥與主演許恩怡親臨現場。許恩怡以清新形象被譽為「國民初戀」，其實她的媽媽是80年代女神柏安妮，被問到媽媽的反應，許恩怡只說：「媽媽的反應就只有『哦，OK啊』。」

▲許恩怡被封「初戀女神」。（圖／台北電影節提供）



《久別重逢》由香港新銳導演梁禮彥自編自導，集結鄭伊健、Ian 陳卓賢、許恩怡、蔡思韵等跨世代演員出演。電影融合愛情、奇幻與音樂元素，講述中年音樂人蘇昇華（鄭伊健飾）陷入創作瓶頸之際，意外重逢學生時期暗戀對象夏文萱（許恩怡飾），展開一場跨越時空的療癒旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新生代演員許恩怡在片中飾演青春洋溢的夏文萱，以細膩動人的演出和清新形象獲得觀眾喜愛，被譽為「港版初戀女神」。她此次隨片來台，分享與觀眾互動的感動時刻：「有觀眾說片中婆婆講自己家鄉的話，讓她想起親人，這讓我們很意外，也非常感動。」導演梁禮彥也表示，觀眾映後的深刻提問與淚水回饋，讓他備感幸福。

▲《久別重逢》導演梁禮彥、許恩怡。（圖／台北電影節提供）



許恩怡提到，導演梁禮彥總是帶著與世界分享故事的喜悅進入片場，現場氣氛充滿正能量，也讓她更能專注進入角色。「導演節奏比較慢，我也跟著沈澱下來，能夠沒有壓力地進入角色狀態。」她原本擔心與飾演成人版的蔡思韵不夠相像，直到拍攝醫院場景時看見對方坐在床上，「全身起雞皮疙瘩，覺得我們真的很像，不是外表，而是氣質上的共鳴」，兩人在片中也展現高度默契。

▲《久別重逢》導演梁禮彥、主演許恩怡，親臨北影媒體茶敘。（圖／台北電影節提供）

談及入圍香港電影金像獎的肯定，梁禮彥感謝全體演員與劇組努力，並特別提到鄭伊健是關鍵人物。「蘇昇華這個角色必須具備善良、音樂感受力與童真，鄭伊健是唯一選擇。」原本角色設定偏向頹廢，經過與鄭伊健的討論後，人物形象變得更具共鳴。鄭伊健也特別關心年輕演員的對戲狀況，鼓勵許恩怡主動與陳卓賢互動。許恩怡笑說：「我把哥哥的話記在心裡，空閒就去煩他，讓他敞開心房。」

▲《久別重逢》許恩怡的媽媽是80年代女神柏安妮。（圖／台北電影節提供）

身為常來台旅客，梁禮彥開心表示：「台南、墾丁、山林都很漂亮，希望有天能來台取景拍片。」許恩怡則透露曾收到台灣影劇合作邀約，期盼未來有機會實現，更悄悄點名希望能與李沐合作，「初次見面就被她的熱情感動，感覺可以一拍即合。」《久別重逢》自2024年底於香港上映後獲得熱烈回響，接連入圍香港電影金像獎7項大獎，此次為台北電影節特別放映。