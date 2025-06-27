五月天開唱「台下觀眾點歌林俊傑」　阿信不忍...當眾揭穿對方身份

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（27日）在台北大巨蛋啟動一連8場的演唱會，回到暌違9年的出發點，五月天誠意滿滿，阿信也感謝台北大巨蛋，「陳爸爸陳媽媽總算只要坐捷運一小時就可以來看，不碰到一滴雨，真的是最大的幸福，讓我們一起感謝台北大巨蛋，最重要還是感謝你們。」

▲五月天今晚起在台北大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天成軍超過25年，阿信說，每次在新聞上看到所謂的明星偶像，像是韓流天王GD，「有時候看到明星偶像好遙遠 我每次看到新聞也這樣，因為我忘記我是什麼人，站在這裡好像一場夢，這25年的夢是很漫長的。」

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今晚演唱會也照例準備點歌橋段，巧合的是瑪莎竟選到阿信的同學，阿信笑說：「我確定他跟五月天不熟，我很了解他，他喜歡的是林俊傑。」而這位同學還點了林俊傑〈她說〉，讓瑪莎吐槽：「你等下走不出去！」最後該同學將點歌權交給自己的妹妹，點唱〈放肆〉。

▲▼五月天睽違9年重返台北開唱，誠意滿滿。（圖／相信音樂提供）

怪獸點歌時，選到一位看過許多場五月天演出的歌迷，阿信跟怪獸還親自下台，虧對方：「財富自由，有缺乾哥哥嗎？」該名歌迷則表示看了多場演唱會，今天這場最難忘，除了因為阿信跟怪獸近距離站在她面前，「因為你們回來台北，歡迎回來。」阿信在演唱〈好不好〉時，還直接站到女歌迷面前，距離不到50公分，讓全場歌迷紛紛暴動尖叫。

此外，阿信也演唱〈Happy. Birth. Day〉，獻給今天生日的歌迷，更發下豪語，表示歌迷如果拿身分證向工作人員確認是當日壽星並登記，考慮送簽名球或是簽名T恤，更打趣說要加送7月4日的演唱會門票；有歌迷高舉「從媽媽肚子裡開始聽Jolin」大字報來吸引五月天注意，由於蔡依林盛傳年底將在大巨蛋開唱，阿信打趣說：「是不是太早來，妳應該年底再來。」且該歌迷點歌時還不斷趁亂對怪獸告白「好帥！」

▲▼五月天為了台北場，額外再加碼1.2億升級軟硬體。（圖／相信音樂提供）