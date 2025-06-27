五月天大巨蛋開唱　周杰倫在香港「送最任性的禮物」：永不缺席

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（27日）在台北大巨蛋開唱，除了是他們暌違9年來在台北的演出，也是他們首度解鎖在台北大巨蛋舉辦專場演唱會，天王好友周杰倫（周董）今晚雖在香港啟德體育園主場館開唱，仍心繫五月天的演唱會，特別送上超大的花籃祝賀，還用心寫賀卡。

▲▼五月天今晚在台北大巨蛋開唱，和同時在香港舉辦演唱會的周杰倫隔空透過花籃「傳情」。（圖／相信音樂提供、記者蔡琛儀攝）

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周董寫：「最任性的祝賀，就是，就算我不在現場，不過，花也是要最大的吧，周五的心，永不缺席。」而他的花籃也的確是最大又最顯眼的，誠意滿滿。

五月天也超有心，隔空送花籃到周杰倫香港演唱會現場，還寫了藏頭詩：「哥中之哥，周遊世界返香港，杰作金曲獻香江，倫番三夜饕聽眾，好歌好秀好來勁，靚仔靚女靚爆鏡，good show bro！」也令人期待這次五月天台北演唱會，「周五組合」是否又有機會再現。

此外，羅志祥、蕭煌奇、Ella、陳綺貞及五月天同門的師弟師妹也都紛紛送花籃祝福，包括蘇慧倫、Energy、告五人、白安、麋先生、鼓鼓與蕭秉治、Tizzy Bac，Energy不忘宣傳新歌〈馬上去〉，笑說「一秒讓大家『馬上去』回到那一天的感動！」

麋先生則表示：「無論回到哪一天，都想說，真好，我們有五月天」，Ella祝福：「大巨蛋演唱會大成功大快樂，大家都愛五月天。」蕭煌奇更幽默開地獄梗玩笑：「下次有缺司機，記得找我唷！」