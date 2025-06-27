泰女星見面會推「通靈、治癒儀式」像邪教　全程禁錄影拍照要靜默

記者劉宛欣／綜合報導

泰籍女星鄭乃馨（Nene）因2020年參加中國選秀《創造營2020》出道而走紅，去年認愛「泰版道明寺」Bright後，再衝了一波知名度，不過卻也同時受男友與她自己過往的辱華言論影響。她7月將在泰國辦粉絲見面會的主題更引發爭議，活動宣稱為粉絲提供「治癒儀式」，包括通靈、能量解讀及靜默送別等環節，甚至送出神諭卡，被批評是邪教。

▲鄭乃馨即將舉辦粉絲見面會，內容卻引發爭議。（圖／翻攝自鄭乃馨IG）

鄭乃馨見面會活動細節透露將以「柔和的光線和神聖的聲音引領您回家」，強調儀式的神聖性，此外，整場活動禁止錄音、錄影或拍照，甚至要求全程靜默，僅在情緒激動或身體不適時才允許離場。此外，她還呼籲生活不如意的人參加活動「被治癒」，將給粉絲的福利稱作「神聖的祭品」，種種設定被批評詭異，根本像是邪教，並質疑她藉此割粉絲韭菜。

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▲鄭乃馨的見面會內容被批評像邪教。（圖／翻攝自微博）

鄭乃馨事後在IG發文，內容被猜測是在回應見面會爭議，內文寫著「我知道…我是發自內心地做這件事，我不必完美才有價值，不是每個人都能理解我，我就讓他們誤解，我不需要解釋所有事，我不需要每個人的許可來相信我所相信的」。

過去，鄭乃馨因努力學習中文及甜美形象深受中國大陸粉絲喜愛，但自從她在節目中，批評中國廁所髒、部分女性不愛沖水的習慣，惹怒了許多陸粉，官宣與Bright的戀情時，也被部分粉絲質疑背棄中國市場。更有傳聞指她與前女團硬糖少女303成員完全斷聯，被懷疑想全盤否認中國發展經歷，根本是「忘本」。