蔡瀾晚年「砸錢住海景酒店」聘8人隨侍！　高規格生活羨煞眾人

記者劉宛欣／綜合報導

被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾，於6月25日安詳辭世，享壽83歲。他一生涉足飲食、文學、電影等多個領域，是公認的生活美學家與人生哲人。過去幾年，蔡瀾逐漸淡出公眾視線，自從2024年4月傳出「股頸骨摔碎」的消息後，便鮮少公開露面與更新社群，逐漸遠離幕前。

▲蔡瀾近一年來已經淡出螢光幕前。（圖／翻攝自蔡瀾臉書）

蔡瀾晚年選擇在一間高級海景酒店定居，過著許多人口中的夢幻退休生活。他曾大方分享自己的生活配置，坦言每月聘用多達8人的照護團隊，包括助理、秘書、司機、兩名印傭母女，以及分別在早晚時段提供照料的專業護理人員。根據港媒報導，他的生活安排每月花費可能高達50萬元（約185萬台幣），但蔡瀾始終秉持「及時行樂」的人生觀，認為很值得。

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▲蔡瀾相當注重生活品質。（圖／翻攝自YT）

除了物質上的講究，他的精神生活同樣豐富，日常喜愛閱讀、旅行與朋友閒聊，他曾說「活著就要活得開心又精彩」，被年輕人封為「人間清醒」。他的生活哲學融入生活的每個細節，例如他對普洱茶情有獨鍾，曾拍片自豪展示自藏的老普洱茶餅，幽默自嘲道：「因為自己肚內沒有墨水。」喝濃茶來補，還被眼尖的網友認出該款茶餅市價高達1萬元（約3.7萬台幣）。