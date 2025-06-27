趙露思「按讚公司偏心孟子義」貼文！　公司敷衍回應惹怒粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣女星趙露思現年26歲，2024年底因為拍戲過勞病倒，休養一陣子後復出拍攝新劇《許我耀眼》即將開播，受到許多粉絲敲碗期待，怎料卻意外又捲入與經紀公司銀河酷娛的爭議。近日有網友眼尖發現，趙露思在小紅書上對一則批評公司「偏心孟子義」的貼文按了讚，引發高度關注，「趙露思不滿待遇」的討論瞬間衝上熱搜。

▲孟子義、趙露思同屬一個經紀公司。（圖／翻攝自孟子義、趙露思微博）

該文指出，銀河酷娛為旗下另一女星孟子義的新劇《桃花映江山》砸重金包下1萬個「雲包場」名額，幫忙宣傳，反觀趙露思先前主演如《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等熱門作品熱播期間，卻從未獲得同等規格的支持。有媒體爆料，趙露思當年憑藉《傳聞中的陳芊芊》帶動公司轉虧為盈，吸引阿里影業投資，救活瀕臨破產的銀河酷娛，卻始終未獲得應有的資源。

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▲趙露思按讚公司偏心孟子義的貼文。（圖／翻攝自微博）

爆料還提到，趙露思在罹患憂鬱症期間，公司未正視她的健康狀況，還安排密集行程，導致她病情惡化。如今她按讚相關貼文，被視為是對長年以來待遇不公的無聲抗議，不料，銀河酷娛在事件發酵後，僅在25日透過官方微博發出4字回應「已安排」，還附上OK手勢表情符號，輕率態度引來粉絲更強烈不滿。

另一方面，孟子義2024年與李昀銳合作主演《九重紫》後爆紅，公司對她的待遇明顯升級。她曾在受訪時透露，以前生日經常被冷落，《九重紫》後卻獲得公司主動請吃飯慶生，足見公司資源配置與重視程度之差。