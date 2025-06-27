蔡瀾病逝享壽83歲！電影公司發跡「多次合作成龍」　舒淇、陳法蓉哀悼

記者蕭采薇／綜合報導

香港知名電影人、「香港四大才子」之一的蔡瀾，25日在親友陪伴下於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。他一生風流，承認自己愛美女，但也和不少藝人有好交情。包括舒淇、陳法蓉等人，都紛紛出聲哀悼。

▲蔡瀾在親友陪伴下於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。（圖／視覺中國）



蔡瀾家人透過社群向外界公布，並表示後事已從簡處理，不設任何儀式，遺體亦已完成火化。蔡瀾和與他齊名的金庸、倪匡、黃霑三位摯友，在近幾年陸續離世，象徵一代經典人物的時代結束。

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▲蔡瀾離世消息公開後，舒淇哀悼。（圖／翻攝自微博）



蔡瀾曾在邵氏電影工作，因優秀的日語能力受到重用，之後在嘉禾電影製作部擔任副總裁，參加多部電影的製作，並多次與成龍合作。後期蔡瀾成為主持人、專欄作家，對旅遊和美食有個人的獨到見解，曾與黃霑、倪匡主持的節目《今夜不設限》，更是讓大明星在節目中侃侃而談。

▲蔡瀾離世消息公開後，陳法蓉哀悼。（圖／翻攝自微博）

蔡瀾離世消息公開後，舒淇、陳法蓉、香港導演陳嘉上、楊迪、林依輪和陳曉卿等人，都在社群哀悼。舒淇貼出三個合掌符號、陳法蓉則表示：「尊敬的蔡生，一路走好。」導演陳嘉上表示：「蔡生走好，幸運曾受你教導。畢生感激。」楊迪則回憶：「記得那時問蔡先生，是否已幾乎吃遍天下美食？答曰：『吃遍需三世，今生已無望。』願先生這十年間也繼續享受了世間的種種。」

▲舒淇和蔡瀾有好交情 。（圖／路透社）