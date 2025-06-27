「香港四大才子」全殞落！蔡瀾證實病逝享壽83歲　曾與金庸倪匡齊名

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名電影人、作家蔡瀾享有「香港四大才子」美譽，於6月25日在親友陪伴下於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。消息於27日由其家人透過社群向外界公布，並表示後事已從簡處理，不設任何儀式，遺體亦已完成火化。蔡瀾和與他齊名的金庸、倪匡、黃霑三位摯友，在近幾年陸續離世，象徵一代經典人物的時代結束。

▲蔡瀾離世。（圖／翻攝自微博）

被譽為「香江四大才子」的金庸、倪匡、黃霑與蔡瀾，分別在文學、科幻、音樂及飲食文化領域各有卓越貢獻，成為1970至80年代香港文化象徵。他們不僅才華洋溢，亦互為知己，曾聯手開創多項文化經典。其中黃霑於2004年病逝，金庸則於2018年離世，倪匡於2022年病故，蔡瀾作為最後一位「才子」，如今也靜靜地走完了傳奇人生。

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▲蔡瀾是香江四大才子之一。（圖／翻攝自微博）

早在倪匡過世後，蔡瀾就曾公開談到他對「四大才子」這個稱號的看法。他直白地表示：「金庸先生是個大師，根本不應該跟我們三個相提並論，我們三個和金庸先生是沒辦法比的，所以不應該被合稱為『四大才子』。」還自嘲：「當才子其實很難啊，照以前的說法，要符合四十項條件才配稱得上才子，我們根本連十條都做不到。什麼吃喝嫖賭『吹』，你知道那個『吹』是什麼嗎？就是吸鴉片啦，現在你也沒得吸啦！」