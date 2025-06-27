第4屆青龍系列大獎入圍名單！《苦盡柑來》6項最多　

記者張筱涵／綜合報導

第4屆青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）於6月27日正式公布最終入圍名單，涵蓋戲劇與綜藝兩大部門。其中戲劇部門由《苦盡柑來遇見你》入圍6項最多項，此次的男女主角名單也被網友稱為「非常難頒」的激烈。

▲《苦盡柑來遇見你》是入圍最多的作品。（圖／翻攝自Instagram）



第4屆青龍系列大獎作品來自2023年6月1日至2025年5月31日期間於國內外串流平台公開播出的節目。入圍名單是透過青龍獎官網舉行的第一輪觀眾投票，以及《體育朝鮮》娛樂記者和業界專家團的綜合評選結果所產生。

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本屆最大贏家為戲劇《苦盡柑來遇見你》，一口氣入圍包括最佳作品、男女主角、男女配角、新人男演員在內共6項大獎；另一話題之作《外傷重症中心》則入圍5項。

男主角獎方面，由朴寶劍《苦盡柑來遇見你》、朴海秀《惡緣》、李炳憲《魷魚遊戲2》、李浚赫《或好或壞的東載》、朱智勛《外傷重症中心》將展開一場實力與人氣兼具的角逐。而女主角獎則由朴恩斌《狂醫魔徒》、徐玄振《一箱情緣》、IU《苦盡柑來遇見你》、李惠利《善意的競爭》、車珠英《元敬》爭奪桂冠。

綜藝部門同樣不容小覷，《SNL Korea》第6、7季持續展現強勁影響力，囊括男女綜藝藝人獎及新人獎等多項提名。《奇案84的奇趣民宿》、《魔鬼的計謀：死亡密室》、《我的名字是加百列》、《血之遊戲3》與《黑白大廚：料理階級大戰》則爭奪最佳綜藝作品獎。

第4屆青龍系列大獎入圍名單

【戲劇部門】

最佳作品獎

《家庭計劃》

《我死的一週前》

《惡緣》

《外傷重症中心》

《苦盡柑來遇見你》

男主角獎

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》

朴海秀《惡緣》

李炳憲《魷魚遊戲 第2季》

李浚赫《或好或壞的東載》

朱智勛《外傷重症中心》

女主角獎

朴恩斌《狂醫魔徒》

徐玄振《一箱情緣》

IU《苦盡柑來遇見你》

李惠利《善意的競爭》

車珠英《元敬》

男配角獎

朴秉恩《狂醫魔徒》

尹敬浩《外傷重症中心》

李光洙《惡緣》

李濬榮《弱美男英雄Class 2》

崔代勳《苦盡柑來遇見你》

女配角獎

孔升妍《惡緣》

金國熙《家庭計劃》

秀賢《京城怪物 第2季》

廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

鄭恩彩《法官大人》

新人男演員獎

姜有皙《苦盡柑來遇見你》

朴所羅門《家庭計劃》

裴賢聖《京城怪物 第2季》

秋英宇《外傷重症中心》

許楠儁《法官大人》

新人女演員獎

金敏荷《我死的一週前》

李秀賢《家庭計劃》

李伊潭《元敬》

鄭受彬《善意的競爭》

賀營《外傷重症中心》

【綜藝部門】

最佳作品獎

《奇案84的奇趣民宿》

《魔鬼的計謀：死亡密室》

《我的名字是加百列》

《血之遊戲3》

《黑白大廚：料理階級大戰》

男綜藝藝人獎

旗安84

金元勛

申東燁

張東民

秋成勳

女綜藝藝人獎

Gabi

嚴智允

李秀智

李惠利

池睿恩

新人男綜藝藝人獎

文尚勳

尹男老

李鎮赫

鄭根宇

鄭泫揆

新人女綜藝藝人獎

Mimi

徐慧原

尹邵熙

李思杯

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