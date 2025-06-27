BABYMONSTER出發來台灣！全員完妝親切打招呼　粉絲擠爆機場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BABYMONSTER由YG打造，她們正式出道不到2年，但人氣上升地快速，週末即將在台灣舉辦演唱會，28、29日兩場活動完售、一票難求。她們27日中午左右從仁川出發準備來台，全員完妝、面對鏡頭親切打招呼，四周全是歌迷送機，夾雜著中文喊她們的名字，場面相當浩大。

▲BABYMONSTER出發來台灣。（圖／翻攝自TV10 YouTube）



BABYMONSTER預計在週末於林口體育館開唱，此次是她們首次展開世界巡迴HELLO MONSTERS，雖然不是第一次訪台，但人氣居高不下，台灣2場演唱會完售。成員27日從韓出發，她們穿得相當夏天，在工作人員與保鑣的護送下，前往出境門報到。

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▲BABYMONSTER親切打招呼。（圖／翻攝自TV10 YouTube）



出道不到2年，但BABYMONSTER憑藉〈BATTER UP〉、〈SHEESH〉、〈LIKE THAT〉、〈Drip〉奠定人氣女團地位，她們現身機場時親切地揮揮手打招呼，比著愛心、收下信件，各種福利有求必應，宛如仙女般引起歌迷熱情歡呼，引起現場不小騷動，所到之處都充滿尖叫聲。

▲BABYMONSTER週末在台有兩場演唱會。（圖／翻攝自BABYMONSTER IG）



BABYMONSTER由RAMI、RORA、PHARITA、ASA、CHIQUITA、RUKA、AHYEON所組成，是YG繼BLACKPINK後，再度力推的女團，成員皆兼具顏值、歌唱實力，這2年在歌壇竄升快速，她們2024年首度訪台舉辦見面會，這次2度訪台，以演唱會形式與歌迷見面，即將帶來非凡的魅力擄獲更多粉絲。