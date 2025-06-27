木村拓哉傳接任公司社長！　手握8廣告…業界高層揭人氣不墜原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民男神木村拓哉近日傳出將要接任公司社長大位？他活躍演藝圈多年，經歷傑尼斯偶像天團「SMAP」解散、創辦人強尼喜多川性醜聞風波，公司解散改名「星達拓娛樂」，從廣告丟光到現在手上握8個廣告代言，外界對他評價不斷增加。

▲木村拓哉傳出接任經紀公司社長大位。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FRIDAY》報導，傑尼斯事務所改名「星達拓娛樂」後，公司社長福田淳將於6月底任期屆滿卸下大位，不料公司社長換人之際，發生旗下簽約藝人國分太一醜聞停止活動風波，目前繼任社長的人選名單，包括前富士電視台專務的鈴木克明、現任副社長井之原快彥、「SMILE-UP.」現任社長東山紀之，甚至傳出木村拓哉的名字。

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評論家分析指出，木村拓哉提出讓跨年倒數演唱會的復活的想法，在後輩藝人主持的節目驚喜現身，把想法付諸行動。加上他在圈內的人脈、行動力頗受好評，被視為下一任社長的最佳人選。但報導指出，他並不會因為成為社長就離開演員工作，未來與井之原快彥共持大局的可能性相當高。

另一家日媒《週刊現代》報導，有相關人士爆料稱，福田淳退任後，最有可能繼任人選是前富士電視台專務鈴木克明，但可能只是短暫過渡時期，下一任社長是井之原快彥。且井之原快彥接長社長大位後，部分藝人例如木村拓哉，將會擁有高層的待遇。

某位廣告界公司高層指出，木村拓哉在面對負面批評時沒有出聲反駁，專注演員工作，且完全遠離醜聞，「他作為兩個女兒的父親形象也非常良好。在業界內，重新評價木村拓哉的聲音越來越多。」他自從2000年閃電宣布結婚，至今25年低調守護家人的作風始終如一，外界有目共睹，沒有負面緋聞讓他的國民好感度不斷激增。

過去受到傑尼斯性醜聞影響，木村拓哉失去廣告續約合作，但近年廣告代言一個個接回來，5月更是接棒大谷翔平，成為三菱UFJ銀行廣告代言人，加上海外的廣告邀約，現在手上握有8個海內外廣告代言，此外，還傳出將會主演3年後的大河劇。日媒看好年過50歲的他，未來還會繼續走大運。