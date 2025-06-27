照片曝光！曾智希泰國包車踩雷 「1天1萬訂賓士」到場氣炸：都發霉了

記者潘慧中／綜合報導

曾智希口條流利，不時受邀上節目分享生活經歷。她近日便在《女王大人》透露，之前和陳志強、謝承均、李維維、綠茶一起去泰國玩時，有事先請旅行社包車，對方所提供的照片也看起來很豪華，未料實際一看「我氣死了」！

▲曾智希泰國旅遊包車踩雷。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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曾智希表示，當時這趟泰國之旅主要是由她和陳志強籌畫，包車事宜也是她和老公負責聯絡，訂了一台保母車等級的賓士。從業者提供的照片來看，無論是內裝或車頂附的燈都十分頂級。

▲▼曾智希原本收到的照片中，車子長這樣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



曾智希一行人從曼谷前往芭達雅，一天就要花1萬多元，司機就是負責開車，並沒有兼當導遊。她訂完後還自信滿滿地跟謝承均說：「這次的車子超棒，交給我就對了！」

▲▼曾智希到現場傻眼了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



未料抵達目的地後，車子根本就圖文不合，「牌子不一樣就算了，裡面的椅子就是會有異音，然後屋頂都發霉了，」曾智希說道。她透露一行人當時非常無奈，最後也氣到沒拿車，連忙拍照並傳給旅行社。

▲曾智希氣炸。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



事後，旅行社澄清是泰國方的問題，並表示對方原本要派好的車接送曾智希一行人，「但好的車不知道為什麼派去接別人了。」如果曾智希一行人堅持要等好的車，就要等一個多小時，這讓她相當無語，「那我幹嘛跟你約時間？」