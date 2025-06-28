訪問／最心疼角色賢珠！「為了救她們」下場慘烈　朴成焄：重來也是同樣選擇

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導



南韓爆紅劇集《魷魚遊戲3》終於在27日下午3點上線，本季為最後完結篇，許多重要角色犧牲，令人不捨。其中，第二季最受歡迎的「跨性別者」朴成焄雖然也領了便當，但他接受台灣媒體訪問時，堅定地說出：「如果再來一次，我還是會做出一樣的選擇。」不後悔劇裡拯救姜愛心和曹柔理。

▲朴成焄接受台灣媒體聯訪。（圖／Netflix提供）





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朴成焄在劇裡飾演海軍陸戰隊退役軍人，他是位跨性別者，為了到泰國接受變性手術籌錢參賽，心地善良又熱心助人，成為第二季很受歡迎的角色。只可惜，他第三季一開場就慘死，為了幫助奶奶與孕婦，他先去尋找可以躲藏的房間，卻在返回時，遭到任時完從背後突襲刺死，第三季仍是觀眾最心疼的角色。

▲朴成焄飾演的賢珠在第三季很快就領便當了。（圖／Netflix提供）



朴成焄日前接受台灣媒體訪問，對於「早早領便當」的設定感到很遺憾，「像賢珠這樣帥氣又珍貴的角色，我也覺得比想像中還早死掉，我在看劇本的時候也覺得很不捨、很可惜。」他舉例，自己是《陰屍路》的鐵粉，非常喜歡裡面由史蒂芬元（Steven Yeun）詮釋的「葛倫」一角。

然而在葛倫死掉以後，雖然後面的故事仍然很有趣，但朴成焄還是會有感觸認為「不想看了」，作為觀眾視角感同身受，他表示：「我們的《魷魚遊戲》也一樣，後面的故事也很優秀很有趣，但希望觀眾會覺得『賢珠不在有點可惜』。」

▲朴成焄承認看到劇本時覺得惋惜，但如果實際情況遇到同樣狀況，他還是會返回救孕婦與奶奶。（圖／Netflix提供）



不過，賢珠是為了保護女生而死，朴成焄有感而發：「如果實際上遇到一樣的狀況，「我不會猶豫，我會做出一樣的選擇，那是珍貴的生命，我認為一定要救她們，我不會回頭一定會衝到她們的房間裡。」但他不忘幽默補充：「只是這次，我開門後會記得回頭看一下！」以防再次被刺死，有趣對話逗得媒體當場笑出來。