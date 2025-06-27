唱BL插曲爆紅！　陳竟飛滿臉傷驚悚照曝光：傷疤是我的一部分

記者蔡琛儀／台北報導

以歌曲〈若我們註定是場電影〉爆紅的新生代歌手陳竟飛日前出席台灣世界展望會與「造浪學苑」攜手推動全新公益企劃「攜手造浪，點燃改變的力量」，透過創作與「訂閱」的概念，號召大眾以持續捐款方式支持弱勢孩童。陳竟飛現場獻唱最新單曲〈美術館〉，深刻唱出對生活的體悟與祝福。他表示：「希望讓努力生活的人們都知道，欣賞自己與他人，每個人的存在都有價值。」

▲陳竟飛以歌曲〈若我們註定是場電影〉爆紅。（圖／小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）

〈美術館〉是陳竟飛將於七月推出個人專輯《The Ego》中的第二波主打，相較首支單曲〈憤怒的重量〉的搖滾力道，新歌轉為另類流行與感性電子風格，宛如一場關於內在情緒的聲音展覽。他透過旋律與歌詞邀請聽者進入「展館」，凝視情緒、感受自我，展現其作品一貫的哲思與感性能量。

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MV視覺中，陳竟飛以帶傷疤的臉龐與金屬感造型化身展覽品，象徵「不完美即是唯一」。他表示：「既然傷疤是我的一部分，那就讓它被看見。」這場關於凝視與認同的展覽，也透過歌詞傳遞：「人生殘骸／必然存在／有幸此時／供這宇宙展覽」，鼓勵每個人勇敢成為自己故事的主角。