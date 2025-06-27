神隱2年！鄭欣宜參戰《歌手》首露臉　彩排照先曝光…瘦一大圈

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《歌手2025》以不修音、全開麥方式直播，最新一季的參戰歌手多以樂壇新生代為主，對比最初網傳的大咖陣容被陸網批評落差甚大。節目27日將播出第7期（集），找來香港星二代歌手鄭欣宜當補位歌手之一，這也是她神隱兩年首度公開露臉！

▲鄭欣宜樂壇神隱2年！現在要參戰陸綜《歌手2025》，也是消失兩年來首度公開露臉。（圖／翻攝自微博）

鄭欣宜是已故主持人「肥肥」沈殿霞與鄭少秋的女兒，闖蕩歌壇憑美聲走紅，稱霸多個香港音樂榜，但自從2023年完成3場紅館演唱會後，便低調消失，5月更將Instagram所有貼文清空，至今兩年來外界揣測不斷，更謠傳她在加拿大秘密生娃。

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據《香港01》報導，鄭欣宜傳出與寰亞約滿，並已簽約環球唱片，準備重返舞台。她最近被目擊現身上海、北京等多個城市，湖南衛視官宣她將在《歌手2025》以雙補位歌手之姿登台，對手是大陸樂團「火星電台樂隊」。

▲鄭欣宜以雙補位歌手參加《歌手》，對決大陸樂團「火星電台樂隊」。（圖／翻攝自微博）

由於這次是鄭欣宜神隱兩年首度露面，又是全開麥直播獻唱，成為《歌手》本集最大看點。她微博也僅放一張黑影圖，不過節目官方微博搶先公開她的彩排照，整個人消瘦到與以往判若兩人。

▲鄭欣宜微博僅放一張黑影圖。（圖／翻攝自微博）

▲鄭欣宜彩排照整個人瘦一大圈。（圖／翻攝自微博）