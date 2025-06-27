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蕭敬騰夫妻「2個月掉的淚比2年還多」　慶生傷感：接連失去奶奶、愛犬

記者張筱涵／綜合報導

林有慧（Summer）26日發文透露，接連失去摯親與毛孩的哀慟。她以細膩真摯的筆觸記錄心路歷程，直言：「只能說，這兩個月，我和蕭先生掉的眼淚，比兩年還多吧。」

▲▼SUMMER。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

▲蕭敬騰幫Summer慶生。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

Summer表示，上個月親愛的奶奶離世，雖然家人早已多次接到病危通知、深夜趕往醫院，但真正面對告別那一刻，心中仍是措手不及：「當天收到通知，從床上跳起來，明明時間急迫，但幾次恍神站在原地，大腦提醒自己不要慌，心卻不聽指令不知所措。」她表示奶奶享耆壽93歲，依舊保有濃密頭髮與緊緻白皙的肌膚，「漂漂亮亮，面容安詳」，雖然不捨，最終仍選擇放手。

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然而，還未從奶奶離世的悲痛中恢復，Summer又在上週措手不及地失去了心愛的毛孩「嘎比」。她沉痛地寫下：「那天送嘎比上山，灰灰、強強、小咪、弟弟、妹妹、嘎比——3貓3狗的長居地。」並提到，目前家中仍有6貓5狗，「從蕭先生出道到現在陸續加入我們這個家，最小的2歲，最大的17歲了，每天都懸著心。」

面對接連失去的痛苦，Summer坦白說：「我們自己選擇養了這麼多毛孩子，就要足夠堅強面對一切發生。眼淚流完，只能堅強。」她也感慨生命的脆弱與難解：「生命的事，生而為人，就要能面對。但遇見時刻，真的太難受。頭痛可以吃藥，心痛怎麼處理？腦子接受了離開，但心臟仍會想念……想念完了，只能堅強。」

▲蕭敬騰在社群悲傷透露愛犬離開的消息。（圖／翻攝自蕭敬騰Insatgram）

▲蕭敬騰和Summer的愛犬「嘎比」離世。（圖／翻攝自蕭敬騰Insatgram）

Summer對摯愛之人深情告白：「奶奶，不要擔心我們，我們好大了。天上現在多了一位皮膚好好的天使。嘎比，不要怕，有了翅膀，要記得回來看我們。」並感謝弟弟與弟媳的辛勞，特別向丈夫蕭敬騰表達感激：「這些年，我們不是生活在一起，我們是一起在生活，現在還給了我最好的公婆和家人。」

最後，Summer也鼓勵自己：「雖然我嫁得好晚，但，我真的，嫁得好好。林有慧，將堅強進行到底。不要害怕失去而拒絕付出，繼續愛自己，愛值得妳愛的人事物。生日快樂，擁有這麼多愛，妳是最棒的。」

【Summer IG全文】

陸續收到很多訊息
提醒著再過幾個小時又是
“長一歲” 的日子了
在接受滿滿祝福同時
先讓我
面對自己所有情緒
為所愛之人事物
再次啟動吧

最近......
不是一言...
哪怕是長文也難盡..

只能說
這兩個月
我和蕭先生掉的眼淚
比兩年還多吧

在上個月
我的奶奶離開了

前幾個月家人收到多次病危通知
半夜衝去醫院多次
其實心裡早有準備了


流程安排可以預備
心裡安排談何容易

當天收到通知
從床上跳起來
明明時間急迫
但幾次恍神站在原地
大腦提醒自己不要慌
心卻不聽指令不知所措

出門前跪謝菩薩

93歲
很利害了
頭髮濃密
皮膚又白又緊致
身上
戴著閃閃的耳環和手鏈
漂漂亮亮
面容安詳
十分不捨
但還是要放手...

上週
又在沒有心裡準備下
送走了嘎比寶貝女兒

那天送嘎比上山
灰灰、強強、小咪、弟弟、妹妹、嘎比
3貓3狗的長居地

目前家裡還有6貓5狗
從蕭先生出道到現在陸續加入我們這個家
最小的2歲
最大的17歲了
每天都懸著心

我知道
我們自己選擇養了這麼多毛孩子
就要足夠堅強面對一切發生
眼淚流完 只能堅強

我們遇見的
不是什麼不得了的事
工作上的挫折似乎也沒讓我這麼破碎
生命的事
生而為人
就要能面對
但遇見時刻
真的太難受

頭痛可以吃藥
心痛怎麼處理
腦子接受了離開
但心臟仍會想念....
想念完了 只能堅強

奶奶
不要擔心我們
我們好大了
天上現在多了一位皮膚好好的天使

嘎比
不要怕
有了翅膀
要記得回來看我們

謝謝我的弟弟和弟媳
家裡事辛苦了

謝謝我的先生
這些年
我們不是生活在一起
我們是一起在生活
現在還給了我最好的公婆和家人

雖然我
嫁的好晚

我真的
嫁的好好

林有慧
將堅強進行到底
不要害怕失去而拒絕付出
繼續愛自己
愛值得妳愛的人事物

生日快樂
擁有這麼多愛
妳是最棒的

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林有慧Summer蕭敬騰

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