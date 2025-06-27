賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

記者劉邠如／綜合報導

藝人賀瓏近期因前女友輕生事件，飽受輿論抨擊為「渣男」，演藝事業也因此陷入停滯。對此，命理師蔡上機分析賀瓏的運勢，分析他生肖屬狗，今年運勢其實非常強旺，屬於十二生肖中的前三名。然而，正是因為運勢過於強盛，導致他可能在得意之時，未能謹慎收斂，最終才引發「物極必反，水滿則溢」的狀況。

▲命理師蔡上機分析，今年本來是賀瓏運勢當旺之年，但他卻未能注意細節，導致他可能在得意之時，未能謹慎收斂，最終才引發「物極必反，水滿則溢」的狀況。合成圖

蔡上機解釋，當一個人運勢處於高峰時，更應保持謙遜、低調，並小心處理身邊所有事務，包括感情、錢財及投資等。賀瓏此次事件，正是因為在運勢強旺之際，未能特別注意細節，謹慎小心，才導致了不必要的事件發生。

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命理師進一步指出，對於屬狗的賀瓏而言，運勢傷害性最大的其實是婚姻宮。由於他與逝世的前女友天殘並非婚姻關係，因此儘管傷害存在，但並未到「至中至極」的程度。蔡上機強調，對賀瓏最嚴重的打擊，是因前女友的輕生，導致賀瓏形象毀滅，也才引發了公眾強烈的不滿與負面觀感。

對於賀瓏未來的演藝事業，蔡上機建議他現階段應採取低調、沉默、冷靜的策略，暫時消失在公眾螢幕前，讓風波隨著時間慢慢淡去，待「風平浪靜」之後再重新出發。他預測，若從今年的運勢來看，賀瓏在年底之前仍有機會重回螢光幕前，儘管屆時的氣勢可能不如以往，但至少還有復出的機會。蔡上機也藉此事件提醒大眾，面對任何事情，都應多加思考，以更成熟、圓滿的方式處理才是上策。