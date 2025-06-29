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6月29日星座運勢／雙子財運上揚　牡羊投入回報見真章

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：學習涉略漸廣

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感情：積極交往互動

財運：長遠制定理財

幸運色：冷紫色

貴人：水瓶

小人：雙魚

雙子座

工作：多點防人之心

感情：努力維持感情

財運：財富運勢提升

幸運色：亮粉色

貴人：射手

小人：巨蟹

天秤座

工作：小心身邊同事

感情：出現微妙變化

財運：穩定財富基礎

幸運色：西瓜紅

貴人：金牛

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：遇到困難挑戰

感情：兩人感情認真

財運：會有好運發生

幸運色：果橙色

貴人：天蠍

小人：雙子

金牛座

工作：努力爭取加薪

感情：相互忍讓退步

財運：規劃長期投資

幸運色：銀白色

貴人：牡羊

小人：天蠍

處女座

工作：溝通應對得宜

感情：辛苦得到收穫

財運：調整得失心態

幸運色：奶黃色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：釐清所有問題

感情：珍惜對方關心

財運：避免短期投機

幸運色：青藍色

貴人：處女

小人：射手

天蠍座

工作：多增加向心力

感情：彼此互相進步

財運：做出適合計畫

幸運色：珊瑚橘

貴人：雙魚

小人：獅子

雙魚座

工作：好好充實自己

感情：感情平穩進展

財運：收穫很有增長

幸運色：翠綠色

貴人：魔羯

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：獲得朋友建議

感情：投入許多時間

財運：照顧各層需要

幸運色：淺粉色

貴人：天秤

小人：處女

獅子座

工作：可向前輩討教

感情：進展未來可期

財運：事實增加投資

幸運色：寶藍色

貴人：雙子

小人：金牛

射手座

工作：工作發展穩定

感情：彼此感情熱忱

財運：了解財務配置

幸運色：葡萄紫

貴人：獅子

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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