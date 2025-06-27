人氣韓星遭女警非法查地址跟蹤！　「跑到家裡按電鈴遭逮」發毛行為全被錄下

記者吳睿慈／綜合報導

南韓發生一起前女警跟蹤偶像案件！據報導，該名女警過去因濫用職權查詢偶像A的家中住址，前往同名民眾的家中被發現，2月遭到開除。怎料，她近日又犯行，按電鈴按到一半遭警方逮捕，恐怖行徑全被錄下。

▲▼前女警非法查地址試圖跟蹤A，但太多同名民眾，她乾脆私闖民宅跑到家裡按電鈴。（圖／翻攝自TV朝鮮）



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根據《TV朝鮮》報導，一位女警B對於Trot演歌歌手A癡迷，她於2024年4月濫用職權非法透過警察內網查詢A的家中地址，最終在2月被解除職位，沒想到，她21日再度犯行，於凌晨1點時前往與A歌手同名的民宅敲門並按下電鈴，10分後左右警方出動，她雖一度離開現場，但經過4個小時後又折返回原地，並偷偷趴在門外聽屋內的動靜，最終遭到逮捕。

該位前女警B已經不是第一次犯行，她自2024年7月起多次非法闖入該戶住宅，由於她查到不少與該偶像同名的民眾，想方設法闖入家裡，以「有人被困在裡面」、「發生性犯罪案件」等理由進行假報警，假報警次數高達230多次。

▲南韓娛樂圈又爆出恐怖粉絲跟蹤案，且這次加害人是警察。（圖／AI）



不僅如此，B已經在2024年12月被法院下遠離令，但在該保護令於3月時效到期後，她又再次試圖非法闖入民宅尋找偶像A的身影，警方原預計在23日再次申請保護令，沒想到，在保護令提交以前，B再次犯行，全程被CCTV錄下來。