木村拓哉女兒久違同框！　光希曬「姊姊約會視角」

▲木村光希（右）和姊姊心美（左）久違同框，各自抱著狗狗，萌翻眾人。（圖／翻攝koki IG）

圖文／鏡週刊

木村拓哉和工藤靜香育有2個女兒——24歲的心美（Cocomi）和22歲的光希（Kōki），姊妹花近日久違同框，各自抱著愛犬錄影片，相當可愛。

光希和心美昨（26日）都在IG貼出姊妹同框的影片，可見她們各自抱著狗狗，光希穿紫色背心、心美則戴帽子穿淺藍色T恤，對鏡頭揮揮手，光希還比動作，要毛小孩看鏡頭。而狗狗的動作、神情也很搶鏡，互動溫馨可愛。貼文吸引超過7萬人按讚。

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▲光希和心美抱著愛犬，溫馨可愛。（圖／翻攝koki IG）

▲光希黏著狗狗，氣氛溫馨。（圖／翻攝koki IG）

光希發文：「我們的小約會」，心美則分享當天的妝容步驟，還有眼影盤的色號。此外，她們也各自發布「姊妹視角」照片，光希分享幾張帶狗狗散步的照片，透露照片是姊姊拍的。心美也分享同樣背景的照片，她用布袋揹著小狗狗，狗狗探出頭來看鏡頭，萌度破表。

木村姊妹近年來在各自的領域發光發熱，光希繼承老爸衣缽，從時尚圈轉戰大銀幕，今年在第18屆亞洲電影大獎獲頒「亞洲飛躍演員獎」，她的電影處女作《牛首村》也讓她獲頒人氣新人獎。2024年主演國際合拍片《Touch》，以中、英文雙語演出，未來更將主演好萊塢武士動作片《Tornado》。

▲光希牽著狗狗散步，透露照片是姊姊心美拍攝的。（圖／翻攝koki IG）

▲心美把狗狗放在袋子裡，非常可愛。（圖／翻攝@cocomi_553_official IG）

心美則是專注於長笛音樂事業，2020年她以DIOR大使進入藝界，之後推出長笛古典音樂專輯《de l'amour》，還參與 NHK《紅白歌唱大賽》，與媽媽工藤靜香同台演出，今年5月赴香港參加「法國五月」藝術節，進行長笛演奏，展現魅力。



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