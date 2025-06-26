MV藏情緒密碼！163 braces一人獨撐〈找〉　黑白怪誕風揭破碎靈魂

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手163 braces（朵芸）推出新歌〈找〉，延續首張概念專輯《海螺記》的主題，透過黑白色調與怪誕風格，描繪一場「在破碎中縫補自我」的心靈旅程。朵芸說，這首歌獻給在人群中感到孤獨、常自我比較的人，「當你願意說出負面情緒，療癒就已經開始。」

▲163braces推出新歌〈找〉。（圖／形上娛樂提供）

MV由章哲銘導演執導，朵芸一人分飾數角，從造型到情緒都極具挑戰，包括戴上厚重金髮、首次嘗試中古風造型與「凍傷妝」，她笑稱是「美美的落水鳥」。MV以髮色變化象徵情緒轉折，展現「找回自己不是為了答案，而是為了認清輪廓」的主題，充滿童趣、怪誕又不失溫柔。

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延續〈找〉概念，她近期展覽「海螺號靠岸行動」也受到關注，QR Code難度超高被戲稱「最難掃展」，而地下室的錄音裝置則收集了不少「講到一半就被掐斷」的珍貴音檔。朵芸自爆：「這次策展讓我發現自己其實沒那麼社交牛B，是很謙卑的體驗。」此外，她也將於7月26日在高雄後台Backstage Live舉辦專場演出，門票將於6月28日中午12點開賣，購票洽遠大。