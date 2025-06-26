一隻阿圓脫了！「解放3套內衣」熱舞…超兇身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓平時用心經營頻道，私下也不吝嗇與粉絲分享日常，今（26）日她就在IG曬出一段變換三套內衣及內褲跳舞的影片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼一隻阿圓穿內衣跳舞。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

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透過一隻阿圓分享的短片可見到，她原本穿著一件透膚的薄長袖上衣，下身搭配淺色牛仔褲，隨著音樂過場，她換上淺棕色的內衣褲套裝，與另外一名身穿淡藍色色系內衣褲的女孩扭腰擺臀。兩人站在窗邊，隨著旋律自然揮動雙手，看起來相當輕鬆歡樂。緊接著，一隻阿圓改穿粉色的內衣套裝，與另一名女孩邊跳舞邊擺出俏皮手勢，最後的畫面還可看到三位女孩一同入鏡，並再次換上不同款式的內衣及內褲，完美在鏡頭前展現傲人上胸。

▲▼一隻阿圓大方秀身材，吸引網友熱烈留言。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

此外，一隻阿圓在文中分享這次的拍攝計畫，「跟兩個妹妹拍寶寶藍。」貼文及影片曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，同時也紛紛誇獎她的好身材，「辣」、「阿圓好美」、「阿圓姐姐好辣，噴鼻血了」、「阿圓穿什麼類型內衣都很好看」，甚至還有人開玩笑提到「又是羨慕百祥的一天」，就連網紅阿民及松鼠也都現身回應留下辣椒及噴火的表情符號，掀起不小討論。