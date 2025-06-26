山上跑步「巧遇野生梁朝偉」！　網見影片擔心：這樣跑會受傷

記者劉宛欣／綜合報導

影帝梁朝偉近日被網友直擊在香港山頂獨自跑步，引起網路熱議。今年62歲的他，一向作風低調，曾經承認過自己有社交恐懼症，不僅熱愛安靜生活，更習慣一個人享受獨處時光。他與妻子劉嘉玲感情甜蜜穩定，愛情長跑超過37年，但夫妻倆也懂得給彼此私人空間，各自經營自己的生活節奏，維持獨立又親密的婚姻關係。

▲梁朝偉相當少曝光私生活。（圖／記者林敬旻攝）

有網友在社群分享偶遇梁朝偉的片段，影片中可見他穿著運動裝備在山頂慢跑，雖然未能清楚拍到正面，但依然掀起討論熱潮。發文者寫下「山頂偶遇，不打擾。遇到他⋯⋯興奮不止 #梁朝偉」，並於留言中補充，「正面說了Hi⋯⋯沒好意思合影，最好不要，打擾人家～打個招呼，就很好啦」，展現對影帝的尊重。

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▲梁朝偉被網友偶遇在山上慢跑。（圖／翻攝自小紅書）

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不久後，另一位網友也曬出另一張背影照，並證實「的確是梁朝偉本人」，更指出照片中他身旁其實還有老婆劉嘉玲陪跑，兩人感情依舊緊密，恩愛互動讓人稱羨。不過也有細心網友指出，從影片看來，梁朝偉的跑步姿勢似乎不太正確，關心「這樣跑可能會受傷喔」，僅僅是沒有露臉的目擊照，就引起超高討論度，足以見得他不敗的話題度與地位。