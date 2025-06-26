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都美竹又被控詐騙！爆料者露面哭訴「騙錢不還」　她強硬回擊了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網美都美竹，在2021年因為揭發吳亦凡的性侵未成年惡行，隨後一炮而紅，怎料2024年她卻遭一名自稱是單親媽媽的網友「冰點人a冰點」（冰姐）爆料，稱被她詐騙近20萬人民幣（約新台幣90萬），都美竹當下隨即出面澄清，表示指控全非事實，並表示事件已經進入司法程序。時隔一年，爆料者再度出面，喊話都美竹「妳是不敢面對嗎？」

▲冰姐二度出面控告都美竹。（圖／翻攝自冰點人a冰點微博）

▲都美竹再度被指控詐騙。（圖／翻攝都美竹微博）

冰姐25日再度出面喊話，稱自己在6月跑滴滴工作時，接到警方電話詢問都美竹事件，她的80歲老父親為此跨越2900公里、歷時38個小時於6月24日凌晨抵達烏蘭浩特市，前往公安局報案，她表示：「非常感謝烏蘭浩特市公安局人民警察接待人民報案並於今日錄筆錄。」她在做完筆錄後，立馬用微信聯絡都美竹，但對方都不接電話，且封鎖了她。

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▲冰姐二度出面控告都美竹。（圖／翻攝自冰點人a冰點微博）

▲冰姐二度出面控告都美竹。（圖／翻攝自冰點人a冰點微博）

冰姐憤怒喊話：「請問都美竹，妳是不敢面對我嗎？在此，我再一次懇請如有被她騙的人聯繫我，我們一起共同發聲！」還喊話媒體，稱自己願意受訪，也希望廣大網友可以幫忙轉發消息。

對於冰姐的二度指控，都美竹26日晚間在微博發文，無奈表示「沒做過的事情我不會認」，並反擊批評冰姐「有錢的時候刷禮物、大手大腳給各種主播消費，沒錢了想著問主播要回去，666」，她還稱自己曾轉了幾萬幫助對方，對方仍不知足，直言「再怎麼道德綁架也沒用，我問心無愧，本想著做人留一線，再這樣我也只能採取法律手段保護自己了！」 ​​​

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