訪問／金大明狂推台灣熱門景點　鄭敬淏心動「想來旅遊」：他真的愛台灣！

記者吳睿慈／台北報導

奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》即將於本週末播畢，3位主演鄭敬淏、薛仁雅、車學沇跨海受訪，由於鄭敬淏不曾來過台灣，但好友金大明不段宣揚「台灣的好」，令他很心動直呼「大明說台灣有一家相當知名的雞尾酒吧，我也想去喝喝看」。

▲《勞務師盧武鎮》3位主演跨海向台灣觀眾問候。（圖／friDay影音提供）



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《勞務師盧武鎮》3位主演跨海向台灣觀眾問候並接受訪問，3人互動宛如「盧武鎮小隊」真實重現，當被問到拍攝薛仁雅背著鄭敬淏在醫院奔跑的橋段時，其實薛仁雅當時也在拍攝鐵人三項賽事的實境節目，所以體力處於很完美的狀態，她自豪地說：「因為身體條件很完美，連男生都能背起來，所以並沒有特別辛苦。」

▲車學沇透露自己在拍攝《勞務師盧武鎮》時有遇過鬼壓床。（圖／friDay影音提供）



由於台灣在拍攝鬼神相關題材的影視作品時，都會特別小心以免有所冒犯，當被問到韓國是否也會做類似拜拜之類的儀式？薛仁雅透露：「我們會進行類似祭祀的『告祀』，祈禱能安全結束拍攝，這也算是韓國戲劇圈的習俗、文化」，接著她主動問鄭敬淏、車學沇「有見過鬼嗎？」車學沇直言自己是很容易被鬼壓床的人，但是每次被鬼壓床，當時在拍的作品就會很順利，「這次《勞務師盧武鎮》開拍時以及拍攝中我都有遇過鬼壓床，所以我想作品應該會大紅吧」，說完自己也笑了出來，模樣相當可愛。

▲薛仁雅大推高雄港都美食。（圖／friDay影音提供）



跨海與台灣粉絲問候，薛仁雅、車學沇聊起過去訪台的深刻印象，車學沇特別喜歡九份的夜景，他真心推薦：「我去九份的時候心情非常好，可以在晚上一邊看夜景一邊散步，所以我推薦九份。」美食派的薛仁雅則大推港都：「我去過高雄，那裡的海鮮相當有名，不管吃什麼海鮮你應該都會滿意的。」

▲鄭敬淏聽到金大明推薦心動想來台灣旅遊 。（圖／friDay影音提供）



3人之中只有鄭敬淏沒有來過台灣，他回憶道：「我最喜歡的同輩演員金大明，他真的很喜歡台灣，他說台灣有一家相當知名的雞尾酒吧，我也想去喝喝看。」讓不喝酒的薛、車兩人只能強忍笑意配合搭話，場面相當爆笑。戲劇即將迎來大結局，3位演員率先與粉絲打招呼，《勞務師盧武鎮》本週六、日揭曉精彩大結局。