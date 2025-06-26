郁方坐輪椅遊韓「揪1貼心設計」　大讚：好適合台灣

記者王靖淳／綜合報導

女星郁方最近因舊疾復發，腰椎疼痛導致行走不便，主要靠輪椅代步。雖然健康狀況不佳，她仍照原定計畫和家人一同前往韓國旅遊，平時會在社群記錄生活的她，昨（25）日也在臉書發文大讚韓國的一項設施，直呼：「真的好適合夏天就是毒日頭的台灣。」

▲郁方。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方指出，韓國在十字路口設置的超大遮陽傘，讓她印象深刻。她表示，這些遮陽傘設置在每個大馬路的轉角處，無論是豔陽高照、下雨或下雪時，都能為行人提供遮蔽，非常貼心，尤其對比炎炎夏日經常出現「毒日頭」的台灣，讓她忍不住直呼：「真的好適合台灣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郁方稱讚韓國1設施。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

除了遮陽傘外，郁方也注意到韓國紅綠燈的設計。她指出，現代人常低頭滑手機走路，為了避免行人因注意力不集中而發生危險，韓國將紅綠燈設在傳統的燈柱上，更貼心地在路口地面設置發光提示燈條，「就算低頭滑手機，眼睛餘光也可以看到現在是否可以行人通行。」郁方對這樣的設計大為讚賞，認為這不但提升行人安全，也呼應現代人生活習慣。