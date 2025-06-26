《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）再度引發熱烈討論，該劇以犀利幽默的方式諷刺社會時事，播出30幾年人氣依舊，留下無數經典橋段，劇中多次「神預言」也讓網友津津樂道。然而最新一季第36季的最終集中，官方竟安排重要角色辛普森太太「美枝」（Marge）在未來時間線中過世，突如其來的進展震驚許多粉絲。

▲《辛普森家庭》深受喜愛超過30年。（圖／翻攝自X）

根據外媒報導，該集背景設定在未來35年後，辛普森家的3個孩子霸子（Bart）、花枝（Lisa）和奶嘴（Maggie）都已經長大。花枝成為NBA主席，霸子創辦非法養老院，將年邁父親荷馬送進去，唯一缺席的是媽媽美枝，劇中只透過一場簡單的喪禮與墓碑畫面交代她已逝，未說明死亡原因。美枝還在遺書中自嘲道：「我死得比你爸還早，這機率太低了。」展現一貫的幽默風格。

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▲美枝突然被賜死，許多觀眾直呼無法接受。（圖／翻攝自X）

劇情尾聲中，美枝的靈魂在天堂中微笑感嘆：「我的孩子又親近了，真讓我高興。」隨後，前披頭四成員林哥史達（Ringo Starr）也在天國現身，溫柔對她說：「親愛的，我們去天堂自助餐要遲到了。」疑似暗示兩人在天堂再婚。突如其來的神展開讓不少觀眾一頭霧水，也有網友大喊「無法接受」，甚至直呼「怎麼可以殺了美枝！」、「這哪招啦」、「還是回去看前35季好了」。

不過，外媒也指出這段劇情僅發生在未來支線中，與主線劇情無關，美枝仍會在接下來的第37季中出現，官方預告該劇預計製作到第40季，喜愛她的觀眾仍可以機會看到她活躍的模樣。