ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

婁峻碩、焦凡凡「愛的結晶來了」！
夏日必備5雙涼鞋！
蒼井空護明日花綺羅「表演性愛≠妓女」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉端端 賀瓏 Albee 尹到怡 黃子韜 徐藝洋 賴可 林佳緯

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）再度引發熱烈討論，該劇以犀利幽默的方式諷刺社會時事，播出30幾年人氣依舊，留下無數經典橋段，劇中多次「神預言」也讓網友津津樂道。然而最新一季第36季的最終集中，官方竟安排重要角色辛普森太太「美枝」（Marge）在未來時間線中過世，突如其來的進展震驚許多粉絲。

▲美枝突然被賜死，許多觀眾直呼無法接受。（圖／翻攝自X）

▲《辛普森家庭》深受喜愛超過30年。（圖／翻攝自X）

根據外媒報導，該集背景設定在未來35年後，辛普森家的3個孩子霸子（Bart）、花枝（Lisa）和奶嘴（Maggie）都已經長大。花枝成為NBA主席，霸子創辦非法養老院，將年邁父親荷馬送進去，唯一缺席的是媽媽美枝，劇中只透過一場簡單的喪禮與墓碑畫面交代她已逝，未說明死亡原因。美枝還在遺書中自嘲道：「我死得比你爸還早，這機率太低了。」展現一貫的幽默風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美枝突然被賜死，許多觀眾直呼無法接受。（圖／翻攝自X）

▲美枝突然被賜死，許多觀眾直呼無法接受。（圖／翻攝自X）

劇情尾聲中，美枝的靈魂在天堂中微笑感嘆：「我的孩子又親近了，真讓我高興。」隨後，前披頭四成員林哥史達（Ringo Starr）也在天國現身，溫柔對她說：「親愛的，我們去天堂自助餐要遲到了。」疑似暗示兩人在天堂再婚。突如其來的神展開讓不少觀眾一頭霧水，也有網友大喊「無法接受」，甚至直呼「怎麼可以殺了美枝！」、「這哪招啦」、「還是回去看前35季好了」。

不過，外媒也指出這段劇情僅發生在未來支線中，與主線劇情無關，美枝仍會在接下來的第37季中出現，官方預告該劇預計製作到第40季，喜愛她的觀眾仍可以機會看到她活躍的模樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

辛普森家庭美枝

推薦閱讀

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

21小時前

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

23小時前

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

8小時前

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

22小時前

大胃王路路澳洲結婚了！老公正面照曝光　認識3個月閃嫁「還原過程」

大胃王路路澳洲結婚了！老公正面照曝光　認識3個月閃嫁「還原過程」

3小時前

李多慧「手握一疊藥袋」0偽裝現身天母！疲憊病容全被拍 事後道歉了

李多慧「手握一疊藥袋」0偽裝現身天母！疲憊病容全被拍 事後道歉了

3小時前

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

23小時前

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

10小時前

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

8小時前

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

1小時前

48歲何妤玟脫了！「比基尼包不住」解放超兇事業線 泡浴缸全被拍

48歲何妤玟脫了！「比基尼包不住」解放超兇事業線 泡浴缸全被拍

5小時前

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

19小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

看更多

【3000輛新車葬身大海】貨輪失火沉沒太平洋　船員棄船逃命

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

李易、六月遊峇里島「十指緊扣放閃」！　手比愛心羞認：充飽電了

24分鐘前0

都美竹又被控詐騙！爆料者露面哭訴「騙錢不還」　她強硬回擊了

27分鐘前0

訪問／金大明狂推台灣熱門景點　鄭敬淏心動「想來旅遊」：他真的愛台灣！

50分鐘前21

賈永婕兩女兒在美留學　大女兒安安挑常春藤名校成為準碩士

52分鐘前10

郁方坐輪椅遊韓「揪1貼心設計」　大讚：好適合台灣

1小時前0

「拿刀捅人、滿臉血」震撼觀眾！朴柱炫《拿手術刀獵人》揭秘：這幕臨時加戲

1小時前44

羅志祥「拒上賀瓏節目」原因曝光！　孫德榮不滿揭他私下真面目

1小時前0

超燃！《F1電影》1天票房飆破千萬　布萊德彼特快閃日本大嗑沙西米

1小時前0

《驚奇4超人：第一步》隱形女凡妮莎寇比生了！　寶寶首度亮相揭神級反派面目

1小時前65

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應
    21小時前8
  2. AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死
    23小時前3813
  3. 「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光
    8小時前3424
  4. 網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字
    22小時前1815
  5. 大胃王路路澳洲結婚了
    3小時前108
  6. 李多慧「手握一疊藥袋」0偽裝現身天母
    3小時前267
  7. 尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉
    23小時前3031
  8. 吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！　接妻兒回家被狗仔直擊
    10小時前167
  9. 小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！
    8小時前184
  10. 《辛普森家庭》美枝突被賜死
    1小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合