天心遇上PUA老公？《慶祝》婚姻樣貌「太真實」　觀眾呼籲：男性必須細看

記者蕭采薇／台北報導

天心、陳庭妮和李沐在《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》分別演繹三種婚姻樣貌，從無聲壓抑的長期關係、獨自撐起家庭的單親媽媽，到有完美主義的準新娘，每個角色都讓觀眾能輕易的「對號入座」。天心大笑說，根本就遇到PUA高手，「當下我雞皮疙瘩都起來了！」

▲《慶祝》天心從幸運餅乾中看到「忠於自己」四字後突然頓悟。（圖／寬想國際娛樂提供）

李沐在演出時也對角色心境感同身受，讓她印象最深的一句台詞，是她坐在電動車副駕駛座上死盯著儀表板顯示的電量，對飾演未婚夫的李玉璽說：「我現在看到它掉電就非常焦慮。」她笑言：「我以前就是手機掉電就會很焦慮的人，那一幕演起來真的很有感。」

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▲《慶祝》李沐在拍婚紗前得知工作上的突發事件，選擇先處理工作。（圖／寬想國際娛樂提供）

曾演出《婚內失戀》舞台劇的柯叔元，此次在《慶祝》中飾演天心的老公，天心和柯叔元雖然只對到一場戲，但她表示兩人合作格外有默契，一對上眼就能自然發揮演技，這場「夫妻PK」令她難忘不已，她當下明明就表達自己想獨處一陣子的意願，對方卻一臉撒嬌說：「老婆，我沒有你活不下去。」

▲《慶祝》柯叔元回歸「婚內失戀宇宙」飾演天心老公。（圖／寬想國際娛樂提供）

《慶祝》以「為愛自己，舉杯慶祝」為主軸，三位女主角也藉由角色思考「愛自己」的真正含義，李沐表示：「愛自己是我一直在學習的課題，我學到愛自己也許是多給自己一點時間找方法、多一點時間思考感受，不要那麼快否定自己的處境。」

▲《慶祝》陳庭妮（左）、天心和李沐在劇中齊聚於Podcast節目分享，分享這段日子終於學會「為自己慶祝」的過程。（圖／寬想國際娛樂提供）

陳庭妮則說拍完戲之後對愛自己的定義沒有改變，「就是要給自己一點『me time』。無論是一個人去看場電影、煮頓飯、放空一下或上一堂課，都是跨出愛自己的第一步。」天心也有一套愛自己的方式：「吃頓飯、拍張照，學著記錄快樂，就是為自己慶祝的開始。人會忘記不快樂的事，但快樂的回憶會留下來。」

▲《慶祝》陳庭妮終於願意放手讓孩子嘗試運動。（圖／寬想國際娛樂提供）

在《慶祝》中，陳庭妮飾演的單親媽媽時常陷入「事情沒做好」的內疚感，引起不少觀眾心疼與共鳴。對此，《婚內失戀》原著作者鄧惠文醫師也特別點出，這正是許多現代女性的共同經驗，「當一個人身兼多種角色，要照顧孩子、賺錢、又要扮演好太太的角色，怎麼可能每件事都做到100分？」她鼓勵大家：「不需要在每一項任務上都拿滿分，只要我們把每個面向累積起來，你會發現，其實自己早就超過100分了！」

▲《慶祝》李沐看到電動車顯示的電量後感到焦慮不已，飾演未婚夫的李玉璽在旁也無法安撫她的不安。（圖／寬想國際娛樂提供）



至於最近何時「為自己慶祝」？鄧惠文醫師笑說是「一次奢侈的散步」，沒有目的地，也沒有一定要看見什麼風景，「那片風景甚至沒有特別美，但我覺得能夠在這樣的時刻放過自己，就已經是一種慶祝了。」《慶祝》已於三立都會台、東森綜合台播出、將於27日在LINE TV上架。