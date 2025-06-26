邵雨薇太凍齡！日本被20多歲弟弟搭訕　幫愛貓慶生認了「爸爸」吳慷仁也在

記者蕭采薇／台北報導

邵雨薇閉關拍戲一段時間，26日久違出席公開活動，氣色依舊神采飛揚。她透露，近期家中的貓咪過生日，有找朋友一起來家裡慶祝，「貓爸爸」男友吳慷仁也在場，間接證實吳慷仁已回台。近期吳慷仁新戲《親密之海》即將播出，他在劇中飾演同志，被問到是否有給男友意見，邵雨薇笑說：「這個我沒辦法給意見吧！」

▲張軒睿、邵雨薇出席品牌活動。（圖／記者蕭采薇攝）

邵雨薇26日和張軒睿一同出席品牌活動，久未露面的她，坦言原本確實有些緊張，但一進入工作狀態，熟悉的感覺就回來了。品牌主打巴黎夏日風情，沒去過巴黎的張軒睿說：「我滿想去那邊，就找一間河邊的咖啡館放空。」

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當天活動在室外，天氣炎熱，讓張軒睿不斷爆汗。他開玩笑問邵雨薇：「巴黎天氣如何，會很熱嗎？」直喊自己要心靜自然涼。不過他近日頻被爆與許光漢兄弟情不再，心情是否受影響，還能平靜嗎？對此他笑說：「我很好啊，我沒事。」

▲張軒睿、邵雨薇出席品牌活動。（圖／記者蕭采薇攝）



邵雨薇則透露，她很喜歡巴黎的氣氛，但在當地沒有豔遇，反而在日本時，有被20多歲的日本弟弟搭訕。邵雨薇笑說：「他就跟我要IG帳號，我給他看後，他就嚇一跳，然後我就說『拜拜』。」一點機會都不給，親手斬桃花。不過近日男友吳慷仁回台，邵雨薇說：「我就是多關心他健康，要他不要太晚睡。」