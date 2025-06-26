Sandy遭質疑「下巴絕對整好才出道」！提2點首回應：不知如何是好

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享生活點滴。她最近便在節目中坦言，曾被網友質疑「下巴絕對是整好才出道」，但後來因為兩件事，外界就再也沒懷疑過她。

▲Sandy曾被網友質疑整過下巴。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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在《小姐不熙娣》被問到是否被誤會動過刀時，Sandy表示剛出道之際非常瘦，所以下巴也尖到不行，「然後超多人就講說我這下巴絕對是整好才出道。」

▲▼Sandy坦承剛出道的時候非常瘦。（圖／資料照）



Sandy當時真的不知該如何是好，也不清楚應對方式，直到「後來胖了，雙下巴也跑出來了」，便再也沒有人懷疑她整過下巴；加上女兒的下巴和她長得一模一樣，謠言就不攻自破。

▲Sandy透露後來胖了、加上女兒遺傳尖下巴基因，謠言不攻自破。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



事實上，Sandy產下二寶至今已過了2個多月，沒有刻意減肥的原因是想藉此鼓勵其他女性欣賞和接受自己因孕產而變化的身體，而不應該受到世俗審美的壓力所限制，「不要被恐嚇了！妳只要健康，就真的都很美好。」