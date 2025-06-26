TOKIO解散內幕！國分太一「逼人全裸跳河」醜聞激怒2成員…實質性引退

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星國分太一於20日因違反規定宣布無限期停止活動，5天後，所屬團體TOKIO宣布解散，31年成軍傳奇畫下句點。外傳同團城島茂、松岡昌宏怒火未能平息，而他醜聞越傳越多，陸續傳出逼男性助理導演全裸跳河、傳淫穢影片給工作人員還要求回傳等，復出無望形同實質性引退。

▲TOKIO閃電宣布解散，兩成員對國分太一醜聞震怒難消。（圖／翻攝自X）

據《東京體育報》報導，TOKIO宣布解散前，業界盛傳國分太一將會遭到TOKIO成立的專屬公司開除，沒想到結果竟是國民級團體解散。圈內人士指出，松岡昌宏21、22日在石川有舞台劇公演，結束後回到東京，與城島茂討論後決定解散團體，並將此結論告知國分太一。國分太一在此之前宣布停止活動，與宣佈解散有時間落差，原因是眾人希望面對面把話說清楚。

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TOKIO在日本是國民級團體，成軍31年來有許多對社會貢獻的企劃，包括與福島縣合作，以及與知名連鎖品牌「丸龜製麵」推動振興日本的計畫，都在持續進行中。這次團體無預警解散，主要是兩人對國分太一有「你到底幹了什麼」的強烈憤怒。

▲城島茂、松岡昌宏今後各自自立門戶，國分太一形成實質性引退。（圖／翻攝自X）

今後城島茂、松岡昌宏將會各自獨立門戶，並繼續與STARTO ENTERTAINMENT簽署合作契約。國分太一則失去了去處，娛樂圈相關人士分析，國分太一如果要復出，勢必要召開記者會說明，但是本人沒有意願開記者會，也沒有要回歸演藝圈的意識，「說是實質上的引退也不為過」。TOKIO以這樣的形式解散，對粉絲來說更是始料未及。