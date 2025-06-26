國光女神遭檢舉「尿尿像瀑布超大聲」！鄰居半夜打電話抱怨：用尿壺

記者潘慧中／綜合報導

Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，不時會上節目分享生活經歷。她最近便在《11點熱吵店》透露，北漂初期從房租7千元的屋子住起，「滿像鬼屋，而且隔音又很差，我就每天都覺得我好像睡在路中央。」後來隨著收入穩定，她決定住月租4萬的房子，不再委屈自己。

▲▼Lala從7千塊的房子開始租，現在是住月租4萬的房子。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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租屋期間，Lala曾遇到一位讓她壓力很大的鄰居。她透露當時剛搬進去，房東就提醒她那位樓下鄰居很淺眠，希望她在家都要穿拖鞋。由於她一樣很淺眠，便每天都穿拖鞋。

▲▼Lala常被淺眠鄰居檢舉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



未料不久後，每當到了凌晨約3點半，該鄰居就會打電話跟Lala抱怨，「蘇小姐，妳是不是又上去尿尿？妳尿尿的聲音像瀑布一樣，『啪』這樣超大聲！」

▲Lala每到凌晨就會被抱怨尿尿太大聲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



更讓Lala難以置信的是，該鄰居竟建議她用尿壺，讓她傻眼心想「什麼年代還尿壺？我還不知道尿壺長什麼樣子」，所以就拒絕對方的提議，並強調上廁所是正常的生理需求。

▲鄰居建議Lala用尿壺。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



然而，該鄰居仍堅稱Lala也影響到其老公的睡眠品質，她只好盡量在睡前都不喝水。最讓她身心俱疲的是，有時候就連去高雄顧小孩，該鄰居還誣衊她半夜在捶牆壁，逼得她跟房東表明真的住不下去了。幸好房東是好人，同意退她租金和押金，讓她去租其他地方。