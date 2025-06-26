賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

▲賀瓏因和Albee戀情曝光，薩泰爾第一時間選擇切割。（圖／翻攝自Albee IG）

圖文／鏡週刊

賀瓏因被爆出和Albee的戀情，遭到薩泰爾閃電解約，加上前女友天殘閨密林妍霏爆料，賀瓏逼前任墮胎，渣男標籤被貼上，形象雪崩。據悉。其實《賀瓏夜夜秀》第二季早因歧視風波陷入找不到來賓和贊助商的窘境，薩泰爾選在此時切割，恐怕也是諸多因素導致。

賀瓏業力引爆，不過薩泰爾不在失言風波、歧視身障律師鬧得沸沸揚揚的時候，切割，卻選在感情風波時解約，原因格外惹人好奇。有業內人士透露，其實夜夜秀第二季就面臨找不到來賓的窘境，不少大咖網紅、名人，擔心遭到失言事件影響，紛紛婉拒上節目，於是第二季開出來的名單，相較第一季失色許多，更遑論在博恩時期，夜夜秀幾乎是台灣最具話題的人物都搶著上。

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▲因節目上來賓歧視身障律師炎上，導致第二季許多來賓接到邀約就婉拒。（圖／翻攝自Albee IG）

此外，贊助商不願沾染歧視爭議，也懼怕被抵制，於是收手不少，就賀瓏曾在節目上透露，光是第一季就慘賠500萬台幣，而他雖稱第二季有賺錢，但賀瓏帶給薩泰爾的損失更多。總之薩泰爾在爆出戀情時選擇斷尾求生，也是因他產值不夠，也避免被後續被賀瓏接連曝光的醜事牽連。

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