ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「小龍女」賴可熱戀！親回約會細節
「天生理財高手」星座Top 3
MIRROR姜濤墜海後首現身！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小S 林妍霏 賀瓏 凱莉 邱澤 Albee 許瑋甯 賴可

才獲蕭煌奇提拔出道　男團成員爆「恐先有後婚」：我們有些地方蠻像

記者蔡琛儀／台北報導

男團「李吳兄弟」推出全新單曲〈真的沒什麼〉，MV以三兄弟三色視覺風格詮釋分手心境，更大玩概念接龍，將歌名拆解為「真的」、「沒」、「什麼」三個情緒階段，結合漫畫格設計，視覺張力十足。

▲▼李吳兄弟〈真的沒什麼〉。（圖／好莉嗨提供）

▲李吳兄弟推出新歌〈真的沒什麼〉。（圖／好莉嗨提供）

來自宜蘭的「李吳兄弟」由吳潤恩、吳邦崴與李吳鴻恩組成，是名符其實的親兄弟組合。三人出身自《超級紅人榜》，在金曲歌王蕭煌奇力挺下進入歌壇，去年推出創作專輯《PRIDE》，以溫暖嗓音與療癒風格擄獲眾多歌迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新曲〈真的沒什麼〉靈感取自分手後的心理轉折，MV中三兄弟分別代表戀愛中、分手中、放下後三種狀態，搭配綠、粉、藍三色意象，畫面繽紛吸睛。三人更在片中發揮搞笑功力，自封新團名「李吳三色蛋」，幽默形象與歌曲氛圍完美融合，也展現他們在音樂與表演上的創意與多元性。

▲▼李吳兄弟〈真的沒什麼〉。（圖／好莉嗨提供）

▲李吳兄弟不排斥閃婚。（圖／好莉嗨提供）

被問到感情狀況，三兄弟也毫不避談。大哥與老么目前單身，還開玩笑說不排斥閃婚或先有後婚；老二則透露正與一位認識一年多的女生互有好感，目前是「友達以上，戀人未滿」。至於誰最有可能先上車後補票？三人異口同聲笑說：「都有可能！雖然我們長得不一樣，但有些地方還蠻像的，因為我們都是一家人啦！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

11小時前

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

10小時前

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

10小時前

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

11小時前

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

10小時前

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

8小時前

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

18小時前

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證了」！邀拉斯維加斯工作　收17場尾牙超狂

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證了」！邀拉斯維加斯工作　收17場尾牙超狂

18小時前

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

8小時前

簽約才知大地主是邱澤！低調持迪化街百坪古厝6年「轉手獲利破億」

簽約才知大地主是邱澤！低調持迪化街百坪古厝6年「轉手獲利破億」

6/25 07:02

鄭家純遊冰島「解放超兇比基尼」泡溫泉！　下秒腳滑慘跌水中

鄭家純遊冰島「解放超兇比基尼」泡溫泉！　下秒腳滑慘跌水中

11小時前

賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」曾狠嗆：祝你GG爛掉

賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」曾狠嗆：祝你GG爛掉

14小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

小S被目擊現身首爾！　「憔悴瘦到撐不起衣服」網心疼

小S被目擊現身首爾！　「憔悴瘦到撐不起衣服」網心疼

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

看更多

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

李國毅出任傳藝金曲獎宣傳大使　拜師學藝挑戰京劇演出

41分鐘前1

才獲蕭煌奇提拔出道　男團成員爆「恐先有後婚」：我們有些地方蠻像

47分鐘前41

被爆戀上賀瓏　Albee過往言論又掀風波！曾認最快兩周可睡一起

1小時前64

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

5小時前812

揭台灣政壇「怪物」來源！太陽花青年返鄉從政　《民主練習中》紀錄黑暗真相

7小時前32

劉若英睽違13年拍電影「只求拍漂亮」！　薛仕凌壓力大喊：不知怎麼靠近學姊

7小時前40

Apple搭計程車「驚見黑布隔離」　看不到司機臉她怕爆：一直注意窗外

7小時前30

《D.P.》申承浩《全知讀者》又演軍人卻「免役」！吐心聲：知道會被罵翻

8小時前67

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

8小時前37

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死
    11小時前3410
  2. 《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應
    10小時前6
  3. 網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字
    10小時前1612
  4. 尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉
    11小時前2631
  5. 徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點
    10小時前101
  6. 「小龍女」賴可熱戀統一獅球員　親回約會細節
    8小時前67
  7. 「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年
    18小時前3035
  8. 潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」
    18小時前649
  9. 真人娜美結婚了！老公是日本超帥國腳
    8小時前107
  10. 簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年
    6/25 07:02225
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合