才獲蕭煌奇提拔出道　男團成員爆「恐先有後婚」：我們有些地方蠻像

記者蔡琛儀／台北報導

男團「李吳兄弟」推出全新單曲〈真的沒什麼〉，MV以三兄弟三色視覺風格詮釋分手心境，更大玩概念接龍，將歌名拆解為「真的」、「沒」、「什麼」三個情緒階段，結合漫畫格設計，視覺張力十足。

▲李吳兄弟推出新歌〈真的沒什麼〉。（圖／好莉嗨提供）

來自宜蘭的「李吳兄弟」由吳潤恩、吳邦崴與李吳鴻恩組成，是名符其實的親兄弟組合。三人出身自《超級紅人榜》，在金曲歌王蕭煌奇力挺下進入歌壇，去年推出創作專輯《PRIDE》，以溫暖嗓音與療癒風格擄獲眾多歌迷。

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新曲〈真的沒什麼〉靈感取自分手後的心理轉折，MV中三兄弟分別代表戀愛中、分手中、放下後三種狀態，搭配綠、粉、藍三色意象，畫面繽紛吸睛。三人更在片中發揮搞笑功力，自封新團名「李吳三色蛋」，幽默形象與歌曲氛圍完美融合，也展現他們在音樂與表演上的創意與多元性。

▲李吳兄弟不排斥閃婚。（圖／好莉嗨提供）

被問到感情狀況，三兄弟也毫不避談。大哥與老么目前單身，還開玩笑說不排斥閃婚或先有後婚；老二則透露正與一位認識一年多的女生互有好感，目前是「友達以上，戀人未滿」。至於誰最有可能先上車後補票？三人異口同聲笑說：「都有可能！雖然我們長得不一樣，但有些地方還蠻像的，因為我們都是一家人啦！」