李孝利節目造型掀論戰！　千萬韓幣穿搭被批「像法力高強的僧侶」

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手李孝利在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中的穿搭連日來成為熱議焦點，不僅造型引發網友兩極反應，就連服裝價格也受到高度關注。

▲李孝利是南韓公認擁有超強時尚表現力的女星。（圖／翻攝自Instagram／lee_hyolee）

在《劉QUIZ ON THE BLOCK》的最新預告片中，李孝利盤起頭髮，身穿一襲帶有優雅荷葉領的棕色系印花洋裝登場。據悉，該件名牌洋裝售價高達韓幣656萬元（約新台幣15.5萬元），而李孝利脖子上搭配的浮誇水晶珠串項鍊，價格則為韓幣441萬（約新台幣10.4萬元），總體穿搭價格突破千萬韓幣。

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▲李孝利在節目中的造型引發討論。（圖／翻攝自Instagram／youquizontheblock）

然而，李孝利雖身穿精品現身，但整體造型卻意外引發網友批評，大家紛紛留言「像是從奶奶衣櫥拿出來穿的」、「以為是僧侶時尚」、「髮型和衣服不搭」、「那條項鍊像是師父會戴的」、「像法力高強的僧侶」。

不過，也有不少網友持正面看法，認為「果然是李孝利」、「風格太帥了」、「只有李孝利能駕馭」、「想穿什麼就穿吧」、「穿起來超合適」、「真的是時尚引領者」，引起網路兩極評論。