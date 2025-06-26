《迪士尼兒童音樂劇》首登台北TICC！10月連演8場　米奇、蜘蛛小隊齊聚

記者蕭采薇／台北報導

備受小朋友喜愛的《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》將於2025年10月10日至12日首次登台，演出地點選擇台北的TICC台北國際會議中心，為期三天的精彩演出將呈現八場震撼表演。並推出限量親子套票，讓大小朋友一起共度這段歡樂的時光。

▲《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》蜘蛛小隊。（圖／B’in Live Entertainment提供）

這場音樂劇將帶來身臨其境的現場表演，匯聚了迪士尼兒童頻道中最受喜愛的角色，從米奇、米妮、高飛、小美人魚愛麗兒，到《超級小貓戰隊》（SuperKitties）及《汪汪一對寶》（The Puppy Dog Pals），還有來自漫威系列的《蜘蛛人與他的神奇朋友們》（Marvel’s Spidey and his Amazing Friends）的蜘蛛小隊，帶領觀眾走進充滿魔力的奇幻世界。

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▲《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》米妮與米奇。（圖／B’in Live Entertainment提供）

音樂劇融合了動感十足的歌舞表演、炫目的3D視覺效果與精彩的特技表演，將帶來令人目不暇給，感受無與倫比的視覺震撼。此次演出也預告將演出多首Disney Jr. 經典歌曲，包括《米奇妙妙屋》的〈妙妙舞（Hot Dog!）〉以及漫威系列《蜘蛛人與他的神奇朋友們》的〈Do the Spidey〉。

▲《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》小美人魚愛麗兒。（圖／B’in Live Entertainment提供）

此次劇情圍繞著米奇在「妙妙屋」準備籌辦一場盛大的遊戲派對，但意外遭遇神秘的天氣干擾；幸運的是，蜘蛛小隊即時現身，一同協力拯救派對，讓這場充滿歡笑的旅程得以順利舉行。

▲《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》超級小貓戰隊。（圖／B’in Live Entertainment提供）

製作《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇》的Terrapin Station Entertainment製作人Jonathan Shank表示：「在美國巡演和倫敦首演獲得熱烈回響後，我們十分期待將這場充滿魔力的演出帶到台北這座充滿活力和娛樂能量的城市，與當地親子觀眾一同共享這份歡樂。」門票於6月26日中午12點準時開賣。