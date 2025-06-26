差點去當廚師！意外成為電影主角　泰國男星萬洛隆甘迦：台灣像第二個家

記者蕭采薇／台北報導

獲坎城影展、金馬獎雙料肯定的《白衣蒼狗》，讓萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），成為首位入圍金馬影帝的泰籍演員，同時也入圍這次台北電影獎。他將於下週抵台參加頒獎典禮及影人活動。他也期待，未來有更多機會與台灣導演、演員合作。

▲《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦，飾演泰國非法移工悟姆。（圖／牽猴子提供）

「這是一段我非參與不可的旅程。」萬洛憶起，與《白衣蒼狗》的緣分始於第二輪試鏡以及和導演曾威量的一場深刻對談，除了交流對劇本、角色的理解，他們也互相分享彼此的人生經歷，他才意識到自己對出演《白衣蒼狗》的強烈渴望。

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他強調，這部作品所傳達的核心訊息極為重要，無論是描繪移工、病患、長者，或是那些在人生困境中掙扎的人，他都希望能透過「悟姆」這個角色，把這個故事帶進觀眾的世界。針對角色複雜的情緒層次與背景設定，萬洛表示，從第一遍閱讀劇本起就深受震撼。

▲《白衣蒼狗》在偏遠山區拍攝時，現場竟真實發生鄰近居民送醫不及的意外事件。（圖／牽猴子提供）

「窒息感、無力感、孤獨……都讓我起雞皮疙瘩，劇本的每一刻都觸動我。」但他也提到，拍攝過程中最讓他難忘的是「真實與戲劇交錯」，因劇組某天在偏遠山區拍攝一場病患與急救人員的戲時，現場竟真實發生鄰近居民送醫不及的意外事件，「這段經歷讓我更加堅信這部作品的價值與意義，也給了我力量，將這樣的故事呈現給觀眾。」

▲《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦飾演的非法移工悟姆，為謀生計當起非法看護。（圖／牽猴子提供）

此外，萬洛坦言曾考慮轉行當廚師，《白衣蒼狗》是他演藝夢的最後一搏，最終迎來轉機，來自不同地區觀眾的回饋，讓他再次確認自己對表演的熱愛。他也分享，在台拍攝期間並不特別想念泰國菜，反而是全心體驗台灣飲食文化，「煮菜對我來說，是一種冥想的方式，幫助我放鬆與沉澱。」

▲《白衣蒼狗》泰國移工悟姆（萬洛隆甘迦飾）與梅姨（陸弈靜飾）。（圖／牽猴子提供）

萬洛表示，台灣已如同第二個家，自己希望能有機會和台灣導演與演員合作，挑戰更多富有難度與層次的角色，任何具有挑戰性的角色，對他而言都充滿吸引力。《白衣蒼狗》即將於 6 月 27 日起在高雄大遠百威秀、in89駁二電影院搶頭香上映，也會推出限定影人活動場，同時更展開募資計畫，邀請觀眾一起加入這場「不妥協的凝視」。