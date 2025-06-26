失智爸忘了她…指螢幕讚：苗可麗不簡單　本人曝「父女互動」淚崩

記者黃庠棻／台北報導

藝人苗可麗日前發文分享照顧罹患帕金森症父親的心路歷程，坦言父親因服藥副作用出現幻覺，從一開始會去否定並爭執，如今學會放下爭辯，選擇用愛陪演、走入父親的世界，暖心告白「爸爸別怕，有我在」，感動無數網友，近日她出席活動談到爸爸時也忍不住落淚。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

苗可麗25日出席活動時，提到父親罹患失智症，立刻紅了眼眶，坦言爸爸偶爾會有清醒的時候，曾對她說過「你們真的照顧我，照顧到我無話可說」，一句話讓她瞬間掉下眼淚，透露自己不會在父親面前哭，更不會當面討論對方的病情，直呼「不要認為失智的人不知道，失智的靈魂是被關起來的，其實爸爸都知道」。

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▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

談起父親發病時會對著她生氣，苗可麗表示雖然知道爸爸是處於混亂時期，但自己仍會走心、難過，有一次父親清醒的時候，流著眼淚、握著她的手說道「對不起，我昨天對妳好兇」，她才更加確信，爸爸雖然失智，但很多事情都知道，因此即便對方發病，他仍會像正常人一樣對待爸爸。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

在父親清醒的時候，苗可麗會抓緊時間告訴父親自己有多麼愛對方，也會一直講述過去美好的回憶，跟父親說「不管遇到什麼事我們都會接住你」，更因此得知父親有個想回去雲林某一間廟的心願，坦言現在很常黏在父親身旁，前陣子人生第一次親了對方。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

而苗可麗84歲高齡的母親於3月辭世，坦言不敢讓父親得知媽媽離世的消息，都告訴爸爸「她去旅行了」，不過先前爸爸夢到媽媽，夢裡母親抱著父親說「不要難過，我很好」，坦言「那一刻相信爸爸知道媽媽走了」，只不過沒多久爸爸的失智症又發作，她說道「那個時候很希望爸爸忘了，不希望他難過」。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）

此外，苗可麗透露爸爸失智症嚴重時，只會叫她「漂亮小姐」，每天都會收看她主持的《綜藝夜總會》，還會指著螢幕說「苗可麗不簡單」，卻不知道自己身邊坐著、螢幕上的就是自己的女兒苗可麗，讓她忍不住說道「你看我都不知道該哭還是該笑」，但仍心存感恩地表示「藝人帶給別人歡樂種子都會回到自己身邊」。