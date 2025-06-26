ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「小龍女」賴可熱戀！親回約會細節
「天生理財高手」星座Top 3
MIRROR姜濤墜海後首現身！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉端端 賀瓏 Albee 尹到怡 黃子韜 徐藝洋 賴可 林佳緯

失智爸忘了她…指螢幕讚：苗可麗不簡單　本人曝「父女互動」淚崩

記者黃庠棻／台北報導

藝人苗可麗日前發文分享照顧罹患帕金森症父親的心路歷程，坦言父親因服藥副作用出現幻覺，從一開始會去否定並爭執，如今學會放下爭辯，選擇用愛陪演、走入父親的世界，暖心告白「爸爸別怕，有我在」，感動無數網友，近日她出席活動談到爸爸時也忍不住落淚。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

苗可麗25日出席活動時，提到父親罹患失智症，立刻紅了眼眶，坦言爸爸偶爾會有清醒的時候，曾對她說過「你們真的照顧我，照顧到我無話可說」，一句話讓她瞬間掉下眼淚，透露自己不會在父親面前哭，更不會當面討論對方的病情，直呼「不要認為失智的人不知道，失智的靈魂是被關起來的，其實爸爸都知道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

談起父親發病時會對著她生氣，苗可麗表示雖然知道爸爸是處於混亂時期，但自己仍會走心、難過，有一次父親清醒的時候，流著眼淚、握著她的手說道「對不起，我昨天對妳好兇」，她才更加確信，爸爸雖然失智，但很多事情都知道，因此即便對方發病，他仍會像正常人一樣對待爸爸。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

在父親清醒的時候，苗可麗會抓緊時間告訴父親自己有多麼愛對方，也會一直講述過去美好的回憶，跟父親說「不管遇到什麼事我們都會接住你」，更因此得知父親有個想回去雲林某一間廟的心願，坦言現在很常黏在父親身旁，前陣子人生第一次親了對方。

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

而苗可麗84歲高齡的母親於3月辭世，坦言不敢讓父親得知媽媽離世的消息，都告訴爸爸「她去旅行了」，不過先前爸爸夢到媽媽，夢裡母親抱著父親說「不要難過，我很好」，坦言「那一刻相信爸爸知道媽媽走了」，只不過沒多久爸爸的失智症又發作，她說道「那個時候很希望爸爸忘了，不希望他難過」。

▲▼苗可麗。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）

▲苗可麗談到失智父親，忍不住淚崩。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）

此外，苗可麗透露爸爸失智症嚴重時，只會叫她「漂亮小姐」，每天都會收看她主持的《綜藝夜總會》，還會指著螢幕說「苗可麗不簡單」，卻不知道自己身邊坐著、螢幕上的就是自己的女兒苗可麗，讓她忍不住說道「你看我都不知道該哭還是該笑」，但仍心存感恩地表示「藝人帶給別人歡樂種子都會回到自己身邊」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

苗可麗

推薦閱讀

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

16小時前

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

15小時前

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

15小時前

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

17小時前

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

1小時前

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

4小時前

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

13小時前

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

13小時前

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

15小時前

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

6/25 12:45

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

6小時前

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

1小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

看更多

【3000輛新車葬身大海】貨輪失火沉沒太平洋　船員棄船逃命

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

獨家／金鐘主持人外景太拼「腳皮整片燙到掀起」恐怖畫面曝：以為拖鞋

24分鐘前0

姜濤認「服藥喝酒」墜海！親揭落海原因：想看夕陽跨欄…好心人救命

42分鐘前22

國光女神遭檢舉「尿尿像瀑布超大聲」！鄰居半夜打電話抱怨：用尿壺

47分鐘前0

綜藝教父服藥開車出事！追撞公車「走路搖晃」　恐怖駕駛全被錄　

51分鐘前40

失智爸忘了她…指螢幕讚：苗可麗不簡單　本人曝「父女互動」淚崩

1小時前53

11年前嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔罕見更新　39歲絕美自拍

1小時前20

曾莞婷控《飢餓》喜新厭舊！　峮峮入主「主謀就沒找過她」製作人遭砲轟

1小時前64

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

1小時前1318

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

2小時前20

謾罵申世景遭求刑2年！　加害者「每周打工14小時」求輕判…網傻眼

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死
    16小時前3612
  2. 《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應
    15小時前6
  3. 網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字
    15小時前1614
  4. 尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉
    17小時前2831
  5. 「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光
    1小時前2417
  6. 吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！　接妻兒回家被狗仔直擊
    4小時前107
  7. 真人娜美結婚了！老公是日本超帥國腳
    13小時前1811
  8. 「小龍女」賴可熱戀統一獅球員　親回約會細節
    13小時前68
  9. 徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點
    15小時前101
  10. 「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年
    6/25 12:453035
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合