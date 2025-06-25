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網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員賀瓏近日在被拍到與主持搭檔Albee同遊日本後，突然被經紀公司薩泰爾娛樂解約，隨後爆出曾強逼已故前女友天殘墮胎。薩泰爾娛樂執行長潘瑋翔（Hawkins），同時也是《賀瓏夜夜秀》製作人，25日回應了網友提及賀瓏與Albee的留言，僅寫下「呵呵」兩字，意味深長。

▲潘瑋翔回應賀瓏新戀情寫下「呵呵」。（圖／翻攝自潘瑋翔、賀瓏IG）

▲潘瑋翔回應賀瓏新戀情寫下「呵呵」。（圖／翻攝自潘瑋翔、賀瓏IG）

賀瓏與天殘分手後，傳出與Albee交往的消息，儘管Albee強調兩人感情並未重疊，仍引起不小的征討聲浪。潘瑋翔近日發文，表示想舉辦一場「很色的派對」，邀請宋柏緯、凱爾等人熱舞，有網友嘲諷回覆「賀瓏跟Albee也蠻色的」，對此，潘瑋翔僅以「呵呵」回應，文章現已刪除，不過仍看得到他的回應，態度相當耐人尋味。

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▲潘瑋翔回應賀瓏新戀情寫下「呵呵」。（圖／翻攝自潘瑋翔、賀瓏IG）

▲潘瑋翔的回應。（圖／翻攝自Threads）

天殘好友林妍霏，因為不滿賀瓏為了自保而將天殘私下留給親友的遺書公開，怒而揭開他過往的「渣男」行徑，包含要求天殘墮胎，卻在事後不聞不問，也證實台灣喜劇教父張碩修早知賀瓏與Albee關係。賀瓏在林妍霏的爆料之後，目前尚未做出回應，並傳出會正常跑工作行程，一舉一動都是外界關注焦點。

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賀瓏Albee天殘潘瑋翔

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