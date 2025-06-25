《大學生》班底罕吐淡出演藝圈內幕！　陳艾琳認曾閃輕生念頭

記者王靖淳／綜合報導

女星陳艾琳過去曾是節目《大學生了沒》的班底，她在2019年與Alex（顏庭笙）結婚後生下一個女兒，平時會透過社群記錄生活的她，最近上傳一短影片，大方分享自己當年選擇淡出演藝圈的過程，「經歷過的一切，都會變成生命中的一部分。」

▲陳艾琳透露離開演藝圈的原因。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



陳艾琳透露當年因為負面新聞導致恐慌症發作嚴重，才不得不選擇離開螢光幕前。她回憶當時的狀況，表示已無法承受校園主持的壓力，「記得最後一次主持校園是我跟派翠克一起主持，那時候就拜託他用我二分之一的薪水請他跟我一起完成最後一場主持。」那場活動結束後，她正式淡出演藝圈，開始遠離聚光燈下的生活。

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▲陳艾琳坦言過去飽受恐慌症所苦。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

談到患上憂鬱症期間的心境，陳艾琳坦言曾有萌生輕生念頭，「有一次我就想說那我不要等紅燈，趁車水馬龍的時候衝出去。」正當她準備跨出危險一步時，腦中浮現媽媽的聲音，提醒她「有人會接住妳，有人是愛妳的」，才讓她停下腳步。她強調，雖然當時很黑暗，但正是這份母愛把她從絕望中拉回，「那天過後我就再也沒有結束生命的念頭，當下一定有些事情，讓你過不去，還有值得你留在世界上的非常多種種理由。」

▲陳艾琳想起媽媽的聲音才沒做出傻事。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

當被問到是否認為演藝圈是造成這些痛苦的源頭時，陳艾琳表示，「當然不是啊，它就是來自社會的大本功課。」她認為，自己現在的心態不再抗拒挑戰，反而會抱著開放態度去面對人生各種試煉，「我現在的心態，就是期待這本社會功課，會再給我哪一些考試卷，即便我知道未來還有很多不同的挑戰。」

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