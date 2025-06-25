徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜在去年12月與徐藝洋登記結婚，25日被狗仔爆出岳母抱著嬰兒進入他住處的影片，引發外界揣測，更有人質疑女方找「代理孕母」生小孩。對此，黃子韜和徐藝洋於稍早聯合發出律師聲明回應。

▲黃子韜和徐藝洋在去年公開戀情並結婚。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

徐藝洋在去年8月便被爆料在美國進行產檢，且黃子韜同年10月在直播中，也不小心脫口：「陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……」然後緊急改口「陪兄弟」。不過，有網友質疑徐藝洋特地遠赴美國產檢的目的，再加上她活躍於直播中，幾乎沒看出懷孕跡象，不知道是如何生下孩子的。

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▲徐媽媽被拍到抱著嬰兒進出黃子韜的家。（圖／翻攝自微博）

對此，黃子韜和徐藝洋的經紀公司在律師聲明中強調，夫妻倆絕對沒有做出任何違法行為，「作為遵紀守法的公民和具有社會責任感的公眾人物，黃子韜徐藝洋夫婦及我司始終恪守國家法律法規，堅守社會公德與職業道德底線，我們堅決反對任何形式的代孕行為，堅定擁護國家關於禁止任何形式代孕的相關法律法規與政策精神，並始終以身作則，積極履行公民義務與社會責任。」

▲徐藝洋在去年9月曬出的照片中，身材仍然纖瘦。（圖／翻攝自微博）

對於徐媽媽抱嬰兒被拍，經紀公司也表示：「對於任何形式的侵犯隱私的行為，特別是在私人住所進行的偷拍、窺探等非法活動，我司表示最強烈的憤慨和嚴厲譴責！尤其譴責將偷拍目標指向素人的惡劣行徑！」要求狗仔不准再蹲守偷拍。

最後，經紀公司也表示，希望外界能尊重藝人的私生活，「關於是否公開私生活，應充分尊重藝人個人的意願，望外界勿無端干涉或妄加評論。」而網友也發現聲明全篇並未否認嬰兒是黃子韜夫婦的孩子，可能是兩人想保護小孩的隱私，才未公開。

▲▼黃子韜與徐藝洋的公司聲明及律師函。（圖／翻攝自微博）