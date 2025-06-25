台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

記者蔡琛儀／台北報導

台灣知名成人品牌大象傳媒，2025年重點力捧的台灣AV女優金寶娜，日前推出作品《淫亂女上司》大獲好評，「肉食系女上司」的演出令人印象深刻，拍片經驗豐富的她笑說，剛出道的時候還拍了12男的素人挑戰片，「有一位超會射男優，拍攝時爆發了三次，每次多到真的可以把我淹死，要感謝他如此的熱情回應，我覺得他真的是太給我面子了。」

▲台灣AV女優金寶娜。（圖／大象傳媒提供）

金寶娜擁有32F的魔鬼身材，卻坦言自己以前其實有點大胸困擾，「以前很流行CK的內衣，我也很想穿看看，但就只能穿他們的運動內衣而且會壓胸。但好處是有些衣服是大胸部才能駕馭的，然後上課的時候可以把胸部放在桌上，下巴靠在內內（胸部）上休息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金寶娜原本只是場記，結果拍攝前幾天女主角受傷，「我自願代打，拍完那一部之後，開啟我的AV女優之路。」她自爆4、5歲的時候第一次看了A片，「早上醒來開電視，看到一對男女在海邊跑步，後來女生衣服就慢慢不見，因為聲音太大聲，把我媽給吵醒了，所以我就被制止看電視了，當時我媽的反應太令我印象深刻了，那時候並不懂，長大之後才知道原來那是A片，而我現在已經變成劇裡的女主角。」

▲金寶娜「肉食系女上司」的演出令人印象深刻。（圖／大象傳媒提供）

金寶娜回憶18歲初體驗：「第一次的愛愛，當時想找有經驗的男生，那時候有個在曖昧的男生喜歡我，自誇有經驗，我不懷疑就試了，當時已經高中畢業，心想對方之後要出國讀書，往後不會再見面，也不會尷尬，沒想到因為兩人都沒有經驗，加上對方是個巨鵰男，我直接痛到哭出來，之後對方才坦誠他沒經驗，我當下超生氣，因為他拿我的第一次開玩笑，自己挑來挑去，找了一個沒經驗的真的是氣死我，我等他睡著我就跑了，房間錢還是我付的。」

對未來，金寶娜想挑戰更有台味的劇情片，還希望結合日劇美學，「以前我跟我媽說想去日本學拍戲，她怕我跑去拍片不讓我去，結果現在我在台灣自己拍起來了，這算夢想成真吧，現在拍片不但有成就感，還莫名增加了自信跟魅力，大家都說我變漂亮了，我也希望可以早日有代表作。」