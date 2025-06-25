遭指控曾當小三！Albee火大「列4點」喊告爆料者：根本不認識妳

記者劉宛欣／綜合報導

女星Albee因為與喜劇演員賀瓏的戀情，陷入風波之中，日前她為此發聲明，澄清自己絕對沒有做對不起他人的事。連日以來，話題度持續升溫，24日又出現了一名爆料者，指控Albee過去曾經介入自己的感情，在Threads寫下「妳好像就是破壞我感情的第三者，雖然你們倆最後沒有在一起。」對此，Albee不甘示弱，25日下午直接在該貼文下方親自回擊。

▲Albee近日陷入與賀瓏的感情風波。（圖／翻攝自Albee Instagram）

Albee25日下午親自於該則爆料貼文下方留言回應，開頭直呼該網友的帳號名「Grace」，表示「我不認識您也不知道您的存在」，質疑對方貼文所指涉內容根本子虛烏有，已對她造成名譽損害。她更強調，不論是否針對她，這篇文章「都已經嚴重影響到聲譽」，因此將採取法律行動保護自己。

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▲Albee親自回擊網友爆料。（圖／翻攝自Threads）

Albee進一步列出四大澄清重點，包括自己「不可能請朋友傳訊息給一個我不知道的人」、「從未邀請任何人來家中做音樂，更不可能是有女友的男性音樂人」，還指出該爆料提到的整形傳言不實，她澄清自己「只有打過音波與玻尿酸，但試過一次就放棄了」。此外，面對年齡與外貌的批評，她也幽默自嘲：「我到80歲都還要漂漂亮亮開開心心的，希望您也可以。」

最後，Albee語氣轉趨嚴肅，強調「我不需要浪費生命跟有女朋友的人玩」，再次呼籲對方自重，並希望對方能從情傷中早日走出。

以下為Albee回應全文：

這位Grace小姐，您好。

我不清楚您過去到底受了哪個男人的委屈，我不認識您也不知道您的存在。

如果我沒有誤會您意思的話

您這篇發文看樣子是在影射我吧？

如果是的話，您已經嚴重影響到我的聲譽，如果不是的話，您也嚴重影響到我的聲譽。

因您的貼文內容完全不屬實，我會採取法律途徑對您提告

1.我不認識、甚至不知道您的存在

我不可能「請朋友」傳訊息給一個「我不知道的人」

2.我從來沒有邀請任何人來我家做音樂，更遑論有女友的男性音樂人。

3.我從來都不認為年齡是什麼問題，我到80歲都還要漂漂亮亮開開心心的，希望您也可以。

這則訊息內容完全不符合我的核心理念。

4.沒有親戚幫我做過整形手術（有醫美打過音波和玻尿酸啦但太痛了試過一次直接放棄）

我說真的

世界上好玩的人好玩的事這麼多

我不需要浪費生命跟有女朋友的人玩

再次聲明，請您自重，也望您早日從過去的傷痛中復原。