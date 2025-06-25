哈林遭爆烏龍死訊「怒提告」下場曝光！　駁斥謠言：我還活得好好的

記者孟育民／台北報導

哈林庾澄慶主持的公視全新查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，今（25日）舉辦上檔記者會。談起印象最深刻的假訊息，哈林無奈提到曾在網路上看到「哈林跟庾澄慶長得很像」的荒謬謠言，「這題講了超過10年，居然還在流傳！」讓本尊哭笑不得。

▲哈林暌違11年主持棚內節目《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

哈林爆出烏龍死訊，之前被網傳心臟出問題，他也在現場解釋沒有做過心臟支架，也已無心律不整，現在若運動強度太高就不會特別挑戰。他提起，曾看到網路影片寫他已過世，他鄭重澄清：「我還活得好好的！」事後甚至憤怒提告，不過製作該影片的是國外網站，最後還是沒能告成。

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▲哈林強調現在身體很健康。（圖／公視提供）

媒體關心他健康問題，哈林說自己每兩年都會固定做一次健檢，目前指數都正常，自認以前靠年齡優勢不需要特別補強，現在除了跑步、游泳跟騎車之餘，自己會做一些重量訓練，增強肌力，「會希望體重維持在69公斤，體脂率19%，內臟脂肪9，利用飲食控制與運動去達到目標，若體力不好，連唱歌也會受影響。」

▲卜學亮、彭小刀、周予天現身記者會力挺。（圖／公視提供）

隔了11年在棚內主持，哈林表示接下節目的原因是想做好玩的事情，不管運動或是工作也好。接到節目邀約，坦言第一個反應是「這我也想知道」，「試玩的時候，發現很多都跟我生活有關係，現在任何東西都用懶人包，但以前網路沒有那麼發達，也沒有事實真相查核這件事情。」



