Pewdiepie跌出「全球前10訂閱數YTR」！曾是世界第一　近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

聞名全球、曾是擁有最多訂閱數的瑞典YouTuber PewDiePie（本名Felix Arvid Ulf Kjellberg），自2022年來已逐漸淡出YouTube圈，婚後的生活重心都在家庭上，定居在日本。近日他正式跌出平台「訂閱數最多的10大YouTube頻道」名單，被來自南韓的Kimpro828取代，降為第11名，結束了長達12年的頂尖排名時代。

▲PewDiePie已正式跌出全球10大YTR之列。（圖／翻攝自PewDiePie Instagram）

PewDiePie在2010年創立個人頻道，最初以恐怖與動作類遊戲的實況影片爆紅，2013年8月即躍升為YouTube訂閱數最多的頻道，自2014年底到2017年初更一度成為全球觀看次數最高的頻道，他爆紅後的影片主題風格越來越多元，涵蓋Vlog、搞笑短劇、音樂及評論等，在2016年被《時代雜誌》評選為「全球百大最具影響力人物」之一。

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▲PewDiePie近年專注於家庭生活。（圖／翻攝自PewDiePie Instagram）

不過，隨著PewDiePie近年選擇減少更新頻率，將重心轉向個人生活與興趣導向的創作，頻道的成長速度也放緩，逐漸被其他內容產出頻繁、演算法優化程度高的頻道，如MrBeast、T-Series和Cocomelon等超越。雖然目前不再位於訂閱數頂尖位置，但PewDiePie對網路文化的深遠影響與開創先河的地位仍備受肯定，如今看著他與妻子、孩子過著半退休的甜蜜家庭生活，也讓許多陪伴多年的觀眾替他感到開心。