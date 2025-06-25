貝童彤結婚7周年「甜靠老公懷裡」放閃！　無懼七年之癢：我超幸福

記者顧齊祐／綜合報導

藝人貝童彤因《我愛黑澀會》出道，2018年與圈外丈夫步入婚姻，育有一名可愛女兒，一家三口的生活幸福美滿。近日，她迎來結婚七周年，特別在社群平台分享甜蜜家庭照，並向老公深情告白，展現夫妻間的深厚感情。

▲貝童彤丈夫結婚7年，育有一名女兒，一家三口十分幸福。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



貝童彤在Instagram上曬出一組溫馨家庭照，畫面中她披著柔順的棕色長髮，身穿白色貼身背心，搭配卡其色落地長褲，展現簡約優雅的氣質。丈夫則選擇白色長袖襯衫與淺色長褲，風格清新合拍。丈夫站在貝童彤身後，並伸手搭在她肩膀上，將她摟進懷裡，兩人十指交扣，整體氛圍溫馨又甜蜜。

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▲貝童彤與丈夫甜蜜合照，散發幸福氛圍。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



貝童彤在貼文中提到：「今年終於記得要過結婚紀念日了，日子唏哩呼嚕地過去，沒發現已經走到七年這個關卡。」而面對俗稱「七年之癢」的婚姻挑戰，她幽默表示：「家裡有很多止癢藥，眼睛癢有麥敏、過敏癢有施美，不管怎樣都有解法，不怕不怕。」展現對婚姻穩定的信心。

▲貝童彤對婚姻的穩定相當有信心。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



此外，貝童彤也分享了夫妻間的相處之道。她認為，維持婚姻幸福的關鍵在於「保持坦誠、互相尊重，時常表達愛意和感謝」。她透露，兩人常利用孩子入睡後的時間，享受獨處時光，例如一起小酌、健身或探索新餐廳。她形容兩人是「獨立個體互不干涉，卻又相互依存」，並強調自由意志的重要性是婚姻平衡的關鍵。

▲貝童彤強調，婚姻幸福的關鍵在於「保持坦誠、互相尊重，時常表達愛意和感謝」。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



最後，貝童彤向丈夫深情表白：「謝謝我最好的朋友、無敵的爸爸、忠實的粉絲，還好有你，我超幸福。」字句間洋溢著滿滿的幸福感，也讓粉絲紛紛留言祝福她的婚姻幸福。