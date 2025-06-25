丁強過世周年…老婆李璇復出　「角色遇尪失智驟逝」接拍原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

由劉若英執導的Netflix原創影集《忘了我記得》，邀請眾多藝人好友客串演出，在其中一集也見到許久不見的李璇，跟秦漢有幾場精彩對手戲。

▲李璇為了劉若英答應演出《忘了我記得》。（圖／NETFLIX提供）



《忘了我記得》引領全球觀眾，一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣，劇中李璇飾演秦漢好友湯叔（雲中岳飾）的太太，除了回憶戲，也有因湯叔突然過世，湯嫂極度悲痛的戲。

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▲李璇為了劉若英答應演出《忘了我記得》。（圖／NETFLIX提供）

由於拍攝時，適逢丁強過世逾一周年，加上因為丁叔也有失智病情，製作單位小心翼翼詢問李璇是否願意接演，一方面也擔心李璇會觸景傷情，沒想到李璇一口答應，原因竟是因為導演劉若英與秦漢。

▲李璇為了劉若英答應演出《忘了我記得》。（圖／NETFLIX提供）



李璇害羞表示「我一直都很欣賞奶茶（劉若英），我跟丁哥（丁強）也很喜歡聽她的歌，算是她的老粉絲，內心實在雀躍不已，拍攝當天，更感受到劇組貼心的照顧，實在非常榮幸能參與這部戲。」



不僅如此，李璇說「我一直都很熱愛戲劇演出，近期也在練習台語台詞，演員就是要活到老學到老，只要有合適的角色，我都願意學習，只希望有更多的戲劇可以想到我，一直到我演不動為止。」

▲李璇為了劉若英答應演出《忘了我記得》。（圖／NETFLIX提供）

目前，李璇參與的幾部戲劇作品，還有舞台劇也將陸續播出，未來也期待有更多的戲劇邀約。此外，李璇目前除了定期到醫院當志工，也持續學習古箏與佛學課，生活過得充實，每年過年在美國的兒女也都會回台陪伴，她相當感謝每一位幫助陪伴的朋友們。