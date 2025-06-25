修杰楷挑戰空中吊鋼絲！遇氣爆「一秒丟下夥伴」　揭原因全場傻眼

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷斜槓新身分，開設YouTube頻道《修TIME》，掀起熱烈迴響，這次帶觀眾一探武打戲拍攝背後的前置預備訓練。不論是彈跳板、武打對戲動作，或是在空中吊鋼絲，他每樣考驗都欣然接受。

▲修杰楷在最新一集《修TIME》中挑戰吊鋼絲。（圖／《修TIME》提供）

沒想到，修杰楷遇到突破氣爆的煙霧救人橋段時，不按牌理出牌丟下夥伴，開玩笑地說「我是主角，還不能領便當！」他更在與武術指導的武打戲碼中，充分展現出實力派演員快速的學習能力，但沒想到畫風一轉，打贏後的修杰楷反因鬆懈被偷襲倒地，有著反差的逗趣感。

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▲修杰楷在最新一集《修TIME》中挑戰吊鋼絲。（圖／《修TIME》提供）

體驗吊鋼絲時，速度快到修杰楷表示還來不及害怕就結束了，甚至貌似有腿軟站不直的囧樣，對比開拍前的信誓旦旦，又被製作單位吐槽「你剛剛不是很怕，有鏡頭就裝鎮定」，如此辛苦的體驗讓他感嘆「錢好難賺！」

▲修杰楷在最新一集《修TIME》中挑戰吊鋼絲。（圖／《修TIME》提供）

而修杰楷也藉此機會分享了拍戲背後的辛苦及武術指導的重要性，除了鏡頭、借位、力度等等要設計，就連穿著護具都有一番學問，如何兼顧藏在衣服裡的美感以及確實能保護到身體，開拍前所有縝密的計算與排練都是為了追求戲劇的張力與演員們的安全。